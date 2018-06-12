身体乏力、体力不支、畏寒怕冷？你可能得了甲减

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2012年4月10日，在川北医学院附属医院病房内，青年志愿者为李玲送来的卡片上写满了祝福的话语。（李向雨/人民图片）

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甲状腺是人们身体中非常重要的器官，甲状腺出了问题可能会给人们的生活带来很大的影响。其中，被称为“甲减”的甲状腺疾病让人非常困扰。下面就让我们一起来了解一下这种疾病吧。

四川新闻网介绍，甲状腺位于颈部“喉结”下方约2~3厘米处，形状如蝴蝶。甲状腺虽小，却是人体最大的内分泌腺体，一旦发生异常，则会危害到机体各组织器官。其中，甲状腺功能不足导致的全身代谢减低综合征被称为甲减。

人们为何会患上甲减呢？大众网介绍，随着社会的发展，引起甲状腺功能减退的病因也在变化。国家改革开放前，甲状腺功能减退主要是由于碘的缺乏；改革开放后，在一些碘比较充裕的地区，导致甲状腺功能减退的最主要原因为AITDs（自身免疫性甲状腺疾病），其在女性中的发病率要比男性高5~10倍。

那么，患上甲减的患者会有哪些症状？据《山西晚报》报道，患甲减的早期症状不明显，出现典型症状如“懒、胖、弱”时，病程已较长，具体表现为不明原因的无精打采、懒洋洋、容易困倦、不愿意活动；体重增加、颜面四肢水肿；身体乏力、体力不支、畏寒怕冷等。

甲减对人们的生活有哪些影响？人民网健康卫生频道介绍，除了怕冷、爱睡觉和记忆力减退外，因为甲状腺激素可以作用在全身多个系统，所以临床表现也呈多样化，比如不爱说话，懒言，甚至有点抑郁，不爱理人，皮肤干燥，指甲容易断裂，脱发，女性有可能月经出现问题，甚至不容易怀孕，而男性有可能出现性功能下降等。

对女性来说，四川新闻网补充解释道，甲减会导致不孕和流产，同时，妊娠期女性甲减未经治疗将影响胎儿神经智力发育。如果有孕妇在怀孕后患上很严重的甲减又未经治疗，那么，生出来的小孩智力会受影响，且这种影响不可逆。因此孕前检查一定要做甲状腺功能检测，只需要抽血就能查出甲功是否正常，如果发现异常，要及时就医，等到功能正常以后再怀孕。

人民网健康卫生频道建议，甲减患者确诊后要终身服药，不要恐惧药物，应坚持服用。同时，每年对甲状腺功能进行两到三次监测，把甲状腺功能控制到合理范围。此外，有些甲减患者是因自身免疫疾病导致的，这种情况下，要少吃含碘的东西。（李依依）

本文由中国人民解放军总医院第一附属（304）医院八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把关，目前其主要研究领域为健康养生类、临床医学类、心理医学类等。