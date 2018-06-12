输液后按压方法不当易造成手背淤青？医生：是真的

感冒发烧是季节交替的常见病症，一些选择输液治疗的人会发现拔针后自己的手背淤青。有网友说，手背淤青其实和按压方法不当有关系，这是真的吗？央视财经频道《是真的吗》记者咨询了相关专家。

北京中医药大学第三附属医院副主任医师王虹虹解释：“这个说法是真的。淤青在临床当中也可以称为淤斑。它主要是由皮下出血造成的，多数与外伤或穿刺有关，主要是由皮下的毛细血管或小血管出血，淤积到皮下组织而造成。”

原来手背的淤青，是由于皮下出血导致的。但是有时候，我们明明已经按压到没有血液渗出了，为什么还是会出现淤青呢？

王虹虹说：“穿刺过程当中主要是有两个所谓的‘针眼’，一个是皮肤的，我们能看到的针眼，再一个，就是血管穿刺进针的针眼。我们往往是把皮肤上的针眼按压了，但是血管上的针眼没有按压，或者按压的时间不够，因此造成淤青。”

专家提醒，针头进入皮肤后会在皮下潜行一段距离后才进入血管，因此出血点是因人而异的。那么，既然要让两个出血点都止血，是不是按压的面积和力度越大越好呢？

首都医科大学附属北京朝阳医院副主任护师李秀芬解释：“并不是按压的面积和力度越大就越好。如果力度过大，会使病人感觉到穿刺部位疼痛，并阻断局部的静脉血回流。过轻又达不到止血的目的，所以我们说按压的力度，一定要是均匀的。通过我们临床的经验，应当是手指的甲床微微发红，同时按压的部位不变形，这种力度就比较合适。”

因此，按压力度过轻或过重，都不利于伤口的愈合。那么，正确的按压方法应该如何呢？

李秀芬提醒：“一般来说，用三指法和拇指法依从度是最高的。输液结束，护士把针拔除之后，会留一条带棉纱的小方纱输液贴盖在针眼处，然后让病人用他的三个手指，在方纱上方一到三公分的位置按压下去。”

王虹虹说：“按压的时间，大概是三到五分钟，如果遇到一些老年人，尤其是服用阿司匹林、氯吡格雷，或者一些活血化淤的中成药的病人时，按压时间需要增加到十分钟以上，并且在按压过程当中最好不要经常间断。”

此外，专家还告诉我们，如果已经出现了淤青肿胀的情况，可以在24小时后用毛巾热敷，加速血液循环，帮助淤血散开。（孝金波、王晨羽 整理）