两家化妆品企业停产整改

近日，国家药品监管局公布对广州市嘉梦化妆品有限公司、广州容皇化妆品有限公司两家企业的飞行检查结果。检查发现，两家企业质量管理体系存在严重缺陷，国家药监局已责成广东省食品药品监管局责令其暂停生产销售。

经检查，广州市嘉梦化妆品有限公司存在质量负责人不具有相关专业大专以上学历或相应技术职称；企业现场未能提供2018年生产的成品检验报告原始记录；企业在微生物实验室堆放无关物品；车间手消毒设置不能正常使用；在灌装间进行内包材清洗工序；制作间生产物料、静置间中间产品的物料信息未清晰标示等缺陷。

广州容皇化妆品有限公司存在进入生产区的人员未按规定程序更衣；车间空气洁净度检验报告已过期，并未能提供其他相关检验报告；仓库墙面返潮发霉，窗台上有蜘蛛网及积尘；水质检验报告已过期；2016年之后所有产品的批生产记录企业都不能提供；车间脱包间内存放的部分原料的桶盖上有物料残留等缺陷。

针对企业上述不法行为，国家药监局已责成广东省食药监局责令两家企业暂停生产销售，对其涉嫌违法违规生产行为依法严肃处理。待企业完成全部项目整改并经广东省食药监局跟踪复查合格后，方可恢复生产销售。（记者安慧娟）