湖北贫困人口大病最高报80%

近日，湖北省政府办公厅发布《关于完善农村贫困人口基本医疗有保障有关政策的通知》明确，要确保农村贫困人口住院医疗费用个人实际报销比例提高到90%左右，大病、特殊慢性病门诊医疗费用个人实际报销比例提高到80%左右，年度个人实际负担医疗费用控制在5000元以内。

该省明确，在城乡居民基本医保政策方面，农村贫困人口参加城乡居民基本医疗保险所需个人缴费部分由同级财政给予补贴，具体补贴标准由各市（州）人民政府按相关政策及规定自行确定，确保将其全部纳入保障范围。农村贫困人口县域内一级医疗机构住院起付标准不高于100元，县域内二级、三级医疗机构住院治疗起付标准由各市（州）人民政府统一确定。农村贫困人口在县域内住院治疗的，基本医保（不含大病保险）政策范围内报销比例一级医疗机构不低于90%，二级医疗机构不低于80%，三级医疗机构不低于70%。

城乡居民大病保险方面，降低大病保险起付标准，农村贫困人口大病保险起付标准降至5000元；一个保险年度内，农村贫困人口多次住院只扣除一次大病保险起付标准金额。同时，提高大病保险报销比例。符合大病保险保障范围的个人负担累计金额，在起付标准以上至3万元（含）以下部分报销60%，3万元以上至10万元（含）以下部分报销70%，10万元以上部分报销80%。提高大病保险最高支付限额。农村贫困人口大病保险年度最高支付限额不低于35万元。（记者毛旭）