“穿针送球”阻断三叉神经痛

湖北省武汉市82岁的胡爹爹因为三叉神经痛“痛不欲生”，近日，武汉市中心医院神经外科专家团队借助微球囊压迫手术，用一个小球捣毁了传导神经痛的“中转站”，成功帮他摆脱了多年的疼痛困扰。

胡爹爹4年前出现右半边脸疼痛，在医院检查发现疼痛源于三叉神经。目前，微血管减压术是公认最有效的治疗此种疾病的手术方法之一，但由于患者高龄，又有心脏病，神经外科专家团队决定采用面部介入手术。

手术中，该院神经外科医生张章从患者嘴角边上穿刺，在DSA机引导下将一根极细的穿刺针精确插入三叉神经出入颅腔部位卵圆孔，通过穿刺针释放一个花生米大小的球囊。而这个卵圆孔就相当于一个“中转站”，分出多支神经分支。而此时，注射造影剂使球囊扩张撑开，通过短暂压迫1分半钟阻断“中转站”的供给，也就是通过机械物理损毁神经的传导功能，使其不再传导疼痛。整个手术操作不到40分钟，术后胡爹爹的疼痛感觉就消失了，第三天便康复出院。

该院神经外科主任李俊介绍，三叉神经痛被称为“天下第一痛”，由于其病因复杂，一种手术方法不能满足所有患者需求。微球囊压迫治疗三叉神经痛是疗效最接近于开颅减压手术的神经毁损技术。又因其创伤小、恢复快，可最大限度精确定位， 避免伤及无辜神经，适合于一些高龄、心脏不好或体质虚弱的患者，不适合采用微血管减压术进行治疗的患者。（记者黄征宇 通讯员刘姗姗）