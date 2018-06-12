抗癌药降税后降价要快马加鞭

从5月1日起，28类进口药关税降至零，其中包含了治疗癌症的常用药；对进口抗癌药品，减按3%征收进口环节增值税。但近日记者发现，这些药目前仍是原价出售。有专家说，我国政策的落实有“滞后效应”，一般需要半年到一年的时间。（6月10日《华商报》）

自从28类进口药实施零关税，进口抗癌药品减按3%征收进口环节增值税的消息公布后，公众一致赞许。对比之前，药价能降低近20%。

然而，进口抗癌药降税后的降价过程，远比人们想象的复杂得多。让人纠结的“政策滞后”，一时无解。“零关税”政策后，进口抗癌药何时降价、能降多少，药品供应和销售部门还要等通知。这个通知，涉及财政部门、海关部门、卫生部门、人社部门，又涉及需方、供方、医保方、药企等，需要权衡各方利益。进口抗癌药降税一个月后，降价仍无时间表。

进口抗癌药降税不降价，与网络时代的节奏不符。信息技术为进口抗癌药降税后及时降价提供了可能；行政领域的放管服改革，应当在每个领域、每个角落无障碍推进。进口抗癌药降税，只有让病人看得见、摸得着、体会得到，才有意义。

进口抗癌药降税后及时降价，要有工作效率和时间表。让国外最新、最优的抗癌药，加快步伐进入国内，让病人感受到国外科技对生命救助的价值，感受到税收改革引发的药品低价格，是最现实的便民、利民、为民。有关方面要看到癌症患者及家属与生命赛跑的急切欲望，与民为善，快马加鞭，特事特办，让政策利好尽快降福于广大患者。（卞广春）