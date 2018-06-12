三类医疗机构有了标准和规范

6月11日，国家卫生健康委员会发布《关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范（试行）的通知》，公布医疗消毒供应中心、健康体检中心、眼科医院的基本标准和管理规范（试行），鼓励医疗消毒供应中心、健康体检中心、眼科医院连锁化、集团化经营。

《通知》强调，各级卫生部门应将三者纳入当地医疗质量安全管理与控制体系。在科室设置上，质量与安全管理部门是三类机构的必选项。比如，《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》中提出，至少应当设置消毒供应室及医院感染管理、质量与安全管理等职能部门。另外，建立医疗质量管理体系也是规定动作，比如《健康体检中心管理规范（试行）》中明确，应建立机构内部质量管理体系，保证质量管理体系运行有效。

三类独立设置机构的基本标准中对科室设置、人员配置、基础设施等做出了具体而细致的规定。比如，《眼科医院基本标准（试行）》中明确，医护比至少达到1∶1，至少有1名从事眼科专业护理3年及以上的护士；设置日间观察床的，床间距不少于0.8米；除日间观察床外，病房每床实际使用面积不少于5平方米等。

《通知》明确，这三类医疗机构属于独立设置，依法独立承担民事责任。医疗消毒供应中心由省级卫生部门审批，眼科医院由省级或地市级审批，健康体检中心的审批权限由省级卫生部门按照《医疗机构管理条例》及其实施细则确定。

《通知》强调，在通知印发之日前成立的面向医疗机构提供服务的消毒供应机构，应当按照本通知要求于2019年6月1日前完成相应调整，并取得《医疗机构执业许可证》。 （首席记者姚常房）