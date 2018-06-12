河北读者陈先生咨询：我的头部经常长一些小红疙瘩，又痒又痛，反复发作，医生诊断为毛囊炎，口服及外用药物治疗效果不明显。朋友给我推荐一方：取大黄末、雄黄末、黄柏末、硫黄末各15克，共研为极细末，用麻油调成糊状，搽涂患部。不知此方是否可行？

山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：毛囊炎是金黄色葡萄球菌引起的炎症，好发于毛发及易摩擦的部位，如头皮、后颈、背部及臀部，常伴有痒痛感。中医认为其发病原因较多，如湿热内蕴、外感毒邪，郁于肌肤；或由于体虚汗出，擦破皮肤，感受毒邪而致。治疗上宜清热解毒、除湿消疮。

方中，大黄清热解毒；雄黄祛邪散结，解毒力强，并能止痒；黄柏清热燥湿、止痒敛疮；硫黄解毒杀虫疗疮。现代药理研究表明，上述四药均具有较强的抗菌作用。借助麻油的润滑，又无刺激，又可抑制细胞的生长繁殖，有利于充分发挥药物的局部治疗作用。全方具有清热解毒、消肿止痒、收敛、保护创面的作用，对毛囊炎、疖肿、脓疱疮等细菌性皮肤病有较好疗效。

值得注意的是，此方须随用随调，不可调好后放置过久，否则易霉变，影响疗效。患者平时要保持皮肤清洁；少食辛辣、油腻及腥发食物；切忌自行挤压患处。（郭旭光）