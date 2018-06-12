平时不养背，迟早要遭罪

湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复科副主任医师 叶 勇 主治医师 罗 容

王先生最近整天没精打采，原来是患上了失眠，晚上看到床就害怕，睁眼到天亮。老邻居知道后，悄悄告诉他一个秘方，当晚他一试，果然一觉睡到天明。这个秘方其实非常简单，就是睡前捶背。

中医认为，背部是人体四大养生区之一。背部的健康状况，往往反映着人体脏腑的运转情况。因为背部分布了两条举足轻重的经脉：督脉和足太阳膀胱经。督脉位于脊背正中，总管全身阳气；足太阳膀胱经位于脊背两旁，从上到下分布了12对背俞穴，背俞穴是五脏六腑之气输注于腰背部之处。可见日常保养背部十分关键，特别老年人，若背部寒邪入侵，容易引发风湿、心血管疾病等问题。

睡前捶背是老人养背的好方法。科学刺激背部两条经脉，相当于保养五脏六腑，不仅能促进睡眠，更有延年益寿的功效。

捶背通常有拍法和轻捶法两种，均沿脊柱两侧进行。前者用虚掌拍打，后者用虚拳叩击或掌侧叩击，单手或双手操作均可。捶背手法宜轻不宜重，讲究动作协调。老人捶背可自上而下，或自下向上轻拍轻击。很多老人选择自己捶打，其实条件允许的情况下，也可请家人帮忙捶背。捶背的体位以自己舒适为宜，速度最好每分钟50~70次。建议老人每日捶背1~2次，每次时间15分钟左右。老人耐受性有个体差异，可酌情加量或减量。

此外，老人失眠多伴有气血不足，建议捶背的同时，配合按摩位于背部正中的督脉。督脉又称“阳脉之海”，适当刺激，能起到调节老人全身阳经气血的作用。

需要提醒的是，患有严重心脏病或尚未明确诊断的脊椎病患者不要捶背，以免加重病情或引发意外。