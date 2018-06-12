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高温晴热：防晒也需“个体化”

2018年06月12日08:42 来源：中国妇女报

每到夏季，各种防晒霜、防晒乳、防晒喷雾产品，销售量都直线上升。面对高温晴热，有的人因为怕麻烦嫌油腻，就裸着脸到处跑；有的人采用错误的防晒方法，造成皮肤过敏。究竟夏天女性该怎么防晒？

“皮肤敏感人群在夏天里最好不要化妆，甚至减少涂抹隔离霜、防晒品等。”解放军福州总医院皮肤科陈向齐副主任医师说，任何防晒品其实都是化学防晒，基本都含有防晒剂，或多或少最终对皮肤产生刺激，接触了紫外线以后防晒剂也会发生变化，可能引起皮肤过敏反应，严重的还会疼痛、蜕皮。

实际上，人的皮肤对阳光中紫外线的承受力是因人、因时、因地而异的，选择防晒化妆品也应遵循“个体化”原则，根据个人肤质情况不同，选择一款适合自己的防晒品。

通常，防晒产品有两个标准，一个是防晒指数，就是常说的SPF30/SPF50；另一个是防晒系数，P+，或者P+++这样用加号区分。其次是耐水、耐汗性，再者是伸展性佳，涂抹之后皮肤不变白、不油腻、能防水、舒服自然。由于防晒品成分也是皮肤刺激源之一，可在先用基础保养品作为隔离后，再使用防晒品。

“与其涂抹各种防晒品在自己的皮肤上做实验，还不如在烈日底下撑起一把遮阳伞。”陈向齐副主任医师建议说，在户外，黑色衣服抵抗紫外线的效果相对更强，厚的防晒衣比薄的防晒衣更能抵抗紫外线，刷有涂层的遮阳伞防晒、防紫外线的效果更好。生活中，每天温水洗脸2-3次，可以调理面部水油结构，帮助皮脂与水分达到平衡。多吃水果、蔬菜，比如黄瓜、土豆、西红柿，增加维生素C的摄入，保持皮肤水分，改善皮肤状态。远离烟、酒等刺激物品，尽量少吃芹菜、柠檬、茄子等光敏性食物。

此外，除了“瓶瓶罐罐”防晒阻止黑色素产生，临床上还有通过NIR红外光波产生的光热作用，增强血管功能，改善肌肤循环代谢，祛除肌肤喑哑、黄气和粗糙，也有改善肤质的辅助效果。（吴志）

(责编：许心怡、杨迪)


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