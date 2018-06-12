内衣穿多久应该换新的？美国《赫芬顿邮报》近日载文，总结出“胸罩该换的几个迹象”，供读者参考。

1.两侧布料变松。美国内衣专家琳恩·刘易斯表示，胸罩两侧布料变得松松垮垮，说明胸罩该扔了。她建议，刚买的新内衣，应使用最外侧钩子。随着时间的推移，布料会变松，可逐步使用较内侧钩子。钩子扣紧时，胸罩与肌肤之间空隙应为两三根手指大小。

2.肩带总是下滑。即便胸罩扣得比较紧，仍然出现肩带下滑。美国纽约内衣专家艾瑞斯·克拉克表示，这有两大原因，一是胸罩过小过松，罩杯上移导致肩带滑落；二是肩带款式不对，肩带最好避免扣环拉到肩膀顶端，还应根据肩型（宽、窄、平、削等等）选择合适的肩带款式。

3.罩杯经常走位。克拉克表示，胸罩穿好扣好，但举手投足时却经常走位，的确令人尴尬。罩杯往上跑说明尺寸不对或者底边变松，与身体之间出现空隙，表明该换了。

4.罩杯轮廓凸显。刘易斯表示，透过T恤可清楚地看到罩杯的轮廓，说明胸罩已经变松或者变得太大了。穿着既不合身又不舒服，还得时时提防走光。

5.衬垫明显皱褶。专家认为，胸罩垫也会出现磨损，如果出现褶皱，说明该买新的了。就包裹布料而言，棉质更耐用些，其他一些材质的使用寿命可能偏短。

6.胸背出现压痕。胸罩穿在身上感觉压胸，或者脱掉之后，胸部或背部出现压痕，都说明罩杯太小了。胸部压痕可能是罩杯钢圈等支撑材料所致，而背部压痕则说明底边太紧或太窄，应该更换稍大尺寸或背带稍宽的胸罩。

刘易斯和克拉克都表示，四五件轮换使用，胸罩寿命至少可长达1年。如果只有两件胸罩频繁更换，其使用寿命最多只有半年。此外，掌握正确清洗胸罩的方法，对于防止走形和延长寿命十分关键。胸罩最好手洗，具体方法是先用温水加中性肥皂水浸泡15分钟，再洗净晾干。如果机洗，最好放入专用网袋，选择温和模式清洗。（陈 希 编译）