正确用眼科学矫正 守护孩子一生明眸

编者按

数据显示，我国近视患病人数超过4.5亿人，已居世界首位。近年来，儿童青少年的近视问题日益严重且低龄趋势明显，高度近视视网膜病变已成为我国不可逆性致盲眼病的主要原因之一。自2016年起，连续3年全国“爱眼日”的主题均聚焦在儿童青少年的近视防控，今年6月6日是第23个全国爱眼日，其主题为“科学矫正近视，关注孩子眼健康”。而国家卫生健康委员会近日也发布了防控青少年低视力的3个专业指南——《近视防治指南》《斜视诊治指南》《弱视诊治指南》，极具指导性和操作性。专家指出，近距离用眼被认为是影响近视发生发展的首位危险因素，因此《近视防治指南》特别强调，减少青少年近距离用眼负荷，提倡在学龄前如幼儿园时期就开始增加户外活动时间，有条件的地方鼓励每天增加户外活动1小时。专家还特别为受到质疑的眼保健操“正名”——眼保健操确实有用，但不能仅用这一种方法预防近视。专家呼吁要帮助青少年掌握科学用眼知识和方法，养成良好的用眼习惯，让每一个孩子都有一双明亮的眼睛。

眼睛是心灵的窗户，是我们认知世界的第一触角。6月6日是第23个全国爱眼日，今年的活动主题为“科学矫正近视，关注孩子眼健康”。据国家卫生健康委员会介绍，我国近视患病人数超过4.5亿人，已居世界首位。近年来，儿童青少年的近视问题日益严重且低龄趋势明显，高度近视视网膜病变已成为我国不可逆性致盲眼病的主要原因之一。

自2016年起，全国“爱眼日”已连续3年将主题均聚焦在儿童青少年的近视防控上，分别从养成爱眼习惯、坚持适度户外活动和科学矫治近视三个方面开展主题宣传教育活动。在国家卫生健康委员会6月4日举行的专题发布会上，由全国防盲技术指导组牵头组织专家编写的3个指南——《近视防治指南》《斜视诊治指南》《弱视诊治指南》发布，以指导医疗机构和眼科医务人员提高服务能力，引导学生和家长树立正确用眼意识。专家还特别为受到质疑的眼保健操“正名”——眼保健操确实有用。

减少近距离用眼负荷，增加户外活动时间，科学用眼预防近视

近视的发生受环境和遗传两大因素的影响。目前针对近视的预防，主要是从改变一些环境因素入手。减少近距离用眼负荷，增加户外活动时间，就是《近视防治指南》特别强调的两点。

全国防盲技术指导组组长、北京同仁医院眼科中心主任王宁利在接受中国妇女报·中国女网记者采访时表示，我国近视患病年龄越来越早、人数越来越多、度数越来越高，其中最重要的原因是近距离用眼负荷的增加，近距离用眼被认为是影响近视发生发展的首位危险因素。

“目前电子产品越来越多地进入人们的生活中，青少年阶段是屈光状态发育的关键期，青少年的视觉发育尚未完成，他们的学习任务又非常繁重，对电子产品使用的自控能力也比较弱。”全国防盲技术指导组办公室副主任、北京同仁医院眼科主任医师杨晓慧也对记者介绍说，环境光线比较弱也会对视力造成不良影响。“有些孩子怕父母管教，所以偷偷躲在被窝里看手机，这样背景光线比较弱，屏幕亮度相应增加。另外，手机和平板电脑上面内容丰富，且画面跳动速度快，聚精会神盯着屏幕看，会造成瞬目的活动减弱，长期如此，就会造成眼睛的结膜充血、干涩、流泪、分泌物增多，这些都是视疲劳的症状。” 因此，对于青少年要加强指导，尽量减少其持续使用电子产品等近距离用眼时间。

《近视防治指南》提出，户外活动时间与近视的发病率和进展量呈负相关。大样本多中心临床试验也证实，每天2小时或每周10小时的户外活动能有效降低近视的发病率。因此，提倡在学龄前如幼儿园时期就开始增加户外活动时间，有条件的地方鼓励每天增加户外活动1小时。

除了近距离用眼的总量外，单次用眼持续时间长（>45分钟）、阅读距离近（<20厘米）等不良读写习惯也是近视的重要危险因素。写字时歪头、握笔时指尖距笔尖近（＜2厘米）的青少年近视患病率较高。所以应培养孩子良好的读写习惯，握笔的指尖离笔尖一寸（3.3厘米）、胸部离桌子一拳（6至7厘米）、书本离眼一尺（33厘米），保持读写坐姿端正，不在行走、坐车或躺卧时阅读，尤其不要在晃动的公交车上阅读。读写应在采光良好、照明充足的环境中进行，桌面的平均照度值不应低于300勒克斯，并结合工作类别和阅读字体大小进行调整，以避免眩光和视疲劳等。

眼保健操可以缓解视疲劳，仍是预防近视的重要方法

近年来，网络上有不少声音质疑眼保健操的有效性。在《近视防治指南》中，依旧将眼保健操作为重要的预防方法。针对网络上对于眼保健操无效的言论，专家们用了5年时间做了一个科学评估。研究认为，眼保健操可以调节眼肌，缓解视疲劳，使用正确的方法做眼保健操确实有作用。

对此，王宁利表示，对于近视来说，很难做到仅用一种方式就能有效防控，一般都是多种方法结合的结果。在目前的竞争压力下，就要做到科学用眼获取信息，尽量不要超过适度范围。眼保健操就是其中预防近视的一种方法，但并不是说做了眼保健操就能百分百预防近视。如果一边做眼保健操，一边继续过度用眼，用不健康的姿势和方法阅读，没有户外活动，仍然会导致近视。

散瞳验光仍是诊断金标准 ，科学矫正首选框架眼镜，未成年不宜做矫正手术

“对于已经近视的青少年，应该尽早到医院进行正规的散瞳验光配镜，不要使用劣质及不合格眼镜。因为近视的发生发展速度较快，近视的度数会随着孩子年龄的增长而增加，因此建议每6～12个月进行一次屈光状态的重新检查。”杨晓慧说。

“人的眼睛在看远处的时候是不需要调节的，在看近处的时候，我们要通过肌肉的收缩而调节才能够看清近处。” 杨晓慧说，青少年长期近距离用眼的话，其眼部肌肉长时间处于紧张状态，而导致视力暂时下降，这种暂时的下降被称为“假性近视”。但是如果这种状况不能够改善，最终会造成持续性的视力下降，也就是“真性近视”。

为了区分真性近视和假性近视，或要配一副合适的眼镜，需要进行散瞳验光。尤其对于那些不但近视，而且还有斜视、视力矫正不良、调节痉挛者，必须要散瞳。目前来说，散瞳验光也是国际上推荐的诊断屈光不正的一个金标准。

杨晓慧介绍，临床上常用的散瞳药物有两种，一种是1%的阿托品凝胶，一种是0.5%的复方托吡卡胺。阿托品的散瞳作用比较强，能够完全抑制调节的影响，但是它的药效会持续3周左右；而0.5%的复方托吡卡胺的药效只持续8小时～10小时。在药效持续时由于药理的作用，导致睫状肌麻痹、瞳孔散大、畏光，同时看近处看不清，也就是说孩子的阅读和写作业是受影响的。即使如此，为了配副合适的眼镜，散瞳验光仍是必要的。如果害怕影响学习，可以在周末或者假期进行散瞳。

对于眼镜的选择，杨晓慧建议，首先向青少年推荐框架眼镜。但当孩子两只眼的屈光度相差超过300后，双目形成的物象在大脑中会形成混淆，这种情况下可以考虑角膜接触镜（隐形眼镜）。

北京协和医院眼科龙琴教授表示，近视矫正手术建议年龄在18周岁以上、近视度数完全稳定两年以上的人群选择。“近视激光矫正术已是一项成熟手术，公众对其安全性不必担心。”龙琴强调，近视矫正术相当于给角膜戴上了眼镜，“低中度近视术后一般不需要特殊防护；但术前为高度近视者，术后仍不能进行剧烈运动，并需定期检查眼底，防止高度近视并发症的发生。”

关注斜弱视及眼外伤，不能用1.0的视力去诊断7岁以下儿童是否弱视

除了近视，斜弱视也是导致儿童视觉发育障碍的常见眼病。弱视造成视力低下，影响双眼视功能。斜视除了影响美观，还会导致弱视及双眼单视功能不同程度的丧失。早期治疗斜视可以在矫正眼位、恢复外观的基础上，促进视力发育和双眼视觉功能的建立。

《弱视诊治指南》强调，3岁～5岁儿童视力的正常值下限为0.5，6岁及以上儿童为0.7。王宁利指出，儿童视力到7岁以后才可能达到1.0，不能用1.0的视力去诊断7岁以下儿童是否患有弱视，否则可能会引起过度治疗趋势。

斜视和弱视具有关联性，斜视也会发生弱视，弱视如果单眼控制不好也会发生斜视；斜视除影响美观之外，还会严重损害双眼视功能，《斜视诊治指南》对斜视的相关检查、诊断、治疗进行了规范。

杨晓慧还特别对记者提醒说，眼外伤轻则引起视力下降，重则不仅丧失视功能，而且影响外观。她强调说：“青少年好奇心和模仿力强，对眼睛缺乏保护意识，对可能触发的伤害认识不足，自我保护及躲避伤害的能力差。因此青少年比成年人更容易发生眼外伤，绝大多数是意外受伤或误伤。”

杨晓慧指出，预防眼外伤，首先要加强安全教育，让青少年增强自我保护意识。其次是远离危险，了解眼外伤的急救方法。由于激光笔应用不当而引起的黄斑损害时有报道，特别应该引起老师和家长的注意。

多位专家最后呼吁，关注青少年的眼健康，需要社会、学校、教师、家长及医务工作者共同努力，营造一个儿童青少年视力保护“政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注”的良好社会氛围，帮助青少年掌握科学用眼知识和方法，养成良好的用眼习惯，促进青少年常见眼病的社会性防治工作，让每一个孩子都有一双明亮的眼睛。（记者 项丹平）