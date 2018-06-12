闪婚后，如何在婚姻中继续恋爱？

Q:我是闪婚的。当时，我奶奶病得很重，他就是在那时出现的。我们是同一个地方的人。但是，他一直在外地工作和生活。我们是在婚恋网站上相识的。时间不长，但他说，就认定我了，不远千里直接开车到我家，还带了礼物说要提亲，要和我求婚。他家人也大概了解我一些，也支持他的举动。我家人见他后。也很满意，就看我的想法了。

我和奶奶感情很好，奶奶一直担心我的个人问题。所以。在当时奶奶病重的情况下，我尽管对于他急于结婚这件事有些疑虑，但还是答应和他正式交往，但没有答应马上结婚，还是和家人一起去他工作生活的地方看看情况。从我家到他那里，要20多个小时，刚下车，家里来电话说，奶奶走了。马上，我们又往回赶，来回都是他一个人开车。我想，如果他不是很有心的话，完全没有必要这样做。一切都是命中注定吧，回家处理好奶奶的后事，我们就领证了。

婚后他对我很好，我也对他以往的个人状况有了更多的了解。我发现，我名字当中有个字和他前女友一样。我问他怎么回事？他说完全没关系，他看重我的是我的善良和孝顺，而且，我们是同一个地方的人。

虽然他这么讲，但我还是有了心结。他前女友还打过电话来骚扰我们，但他当着我的面跟她说：“我结婚了，而且很爱我的妻子，也非常在乎我的家庭，请不要再来打扰我们。”

有时我们也有小争吵，我就会说“我只是替身而已”之类难听的话，他会说，我是他最重要的人。我的朋友们说，一切问题都怨我自己想得太多。前些天，我又知道了我们用的所有电器，都是他当初为了和前女友结婚而置办的！我想要卖掉买新的。他认为，我们现在不在老家长住，没必要买新的电器，但他居然说“你敢！”我可以理解，但我受不了他那个态度。我感到自己都快崩溃了。到底我该怎么办呢？ 纪芸

A:纪芸，你好！

上段恋爱给他的打击一定是很大的，为了摆脱阴影，他选择了尽快结婚。这倒不见得是他在选择一个替代品为自己疗伤，也是因为他想就此开始新的生活，尽快让自己恢复到最正常最快乐的生活状况中。

所以，你要相信他已经跟过去一刀两断了，否则，他不可能当着你的面拒绝前女友。但凡还处在感情游离状态的男人，都不会说这样斩钉截铁的话。你该意识到，他有决心要彻底放下过去。

但你也要懂得，让他彻底放下过去，也需要身边人的帮助。只有你们能幸福，他才真正能忘掉过去的一切。现在的你正做着一件相反的事情，你不断抱怨、任性、发脾气，这一切是你表达不满的手段，但同时，你的情绪却正在影响到他，这样的状态下，前女友永远不可能走出他的生活，因为，你一天会无数次提醒他记起她……

提醒你两点：第一，虽然奶奶的离去让你很痛苦，但万万不要都怪在他的头上。不论那天你有没有跟他去外地，该走的人还是要走。说服自己，他是上天派来替奶奶来爱你的人，也许你会更舒服一些。

第二，你们是闪婚，彼此了解太少、磨合不够是造成目前关系紧张的重要原因，你的挑剔和任性都是因为缺乏安全感，你不够了解他，自然会对很多事情感到惶恐，也就少了几分宽容和大度。加深对彼此的了解，补上恋爱这一课，会让你们关系更良性。当然，前提是，学会控制自己的情绪。

闪婚，能闪来这样一位体贴的丈夫，你已算是幸运了。每个人都有些过去，但真正聪明的女人，不会输给男人的“过去”，因为，她懂得用现在和将来，一点点淹逝掉他的曾经。

专家：苏芩，情感类畅销书作家，曾担任央视《半边天》、北京卫视《选择》、天津卫视《爱情保卫战》、浙江卫视《爱情连连看》等多档电视栏目的嘉宾。