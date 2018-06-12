小苏的爱情终于修成了正果。想当初，小苏的异地恋遭到父母反对，她和男友不妥协，不放弃，经历了九九八十一难才走到一起。小苏幸福地说：“他说了，要为我续写我们的爱情传奇，用一辈子的时间好好爱我。”

谁知，小苏结婚还不到一年，浪漫的爱情就冷却了。小苏生日，他不再像往年一样，送99朵玫瑰，而是用一条丝巾打发了。最让小苏不能忍受的是，结婚纪念日，他竟然因为加班没回家，孤单落寞的小苏哭了很久，这是她千辛万苦争取来的爱情吗？如果爱情是这样的，她宁愿不要。

可是，这是所有爱情的结局。那句话说得不错，爱情只有八个月，剩下的是生活。柴米油盐的日子，哪儿有那么多浪漫的传奇？爱情短，生活长，这是每个恋爱中的男女都不曾想到的，他们以为爱情就是两个人牵着手唱，我一定会爱你到地老到天荒，日子就是风花雪月称二两，饿了吃花，渴了饮雪。

记得一对人人羡慕的明星夫妻离婚后，男方曾经在一档电视节目中说，我们都把婚姻想得太浪漫了，而现实却是平淡琐碎的。对婚姻的期望值太高，会影响以后的生活。不要把婚姻想得太过美好，不食人间烟火一样，婚姻就是两个人一起过日子。

爱情在俗世烟火中慢慢走远了，两个人不再相看两不厌，不再每天把“爱”字说上一万遍。难道爱情真的像烟花一样，短暂绽放之后会消失得无影无踪？不是的，爱依旧在！虽然他不再送你昂贵奢华的礼物，但却记得在你劳累时为你做一顿美餐；虽然他不再口口声声说爱你，但他会在你失落的时候耐心陪着你，给你当情绪的垃圾桶，给你安慰。虽然他不再注重营造浪漫的气氛，但他会给你最踏实的日子。

爱依旧在，只不过换了一种面貌。那种爱，在一粥一饭之间，在冷暖相依的温情里，更暖人，更贴心。平淡是爱情最终的归宿，不管当初多么轰轰烈烈，都会在生活中化作最平淡的相守。

既然如此，就要面对现实，坦然接受，好好经营生活。两个人要走完一生的漫长时光，需要彼此相扶相携。生活的道路漫长曲折，不管经历什么坎坷，都要握紧对方的手，坚定地走下去，不离不弃。柴米油盐的琐碎中，难免会有摩擦，要学会宽容。平淡生活中，各自的优缺点暴露无遗，要学会适应对方。经营生活，也经营婚姻，这是一门学问，两个人都会在婚姻生活中成长，慢慢磨合，直到成为彼此生命中不可缺少的另一半。

爱情短，生活长。长长的生活中，依然有爱，只是这种爱叫做相濡以沫。虽然少了爱情的多姿多彩，却多了生活的平和温馨，就像一曲平淡的小调，简单却别有韵味。（马亚伟）