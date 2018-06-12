日本要求民众结伴吃饭

日本有一部非常出名的美食电视剧——《孤独的美食家》，讲述的是一名家具推销员在外跑业务时尝遍各地美食的故事。如今，剧情中推销员“一个人吃饭”的情形在现实中不断上演，“孤独的美食家”的日本越来越多。

这些“孤独的美食家”是指每周一半时间的三餐都是自己一个人吃的，日本政府最新《食育白皮书》显示，目前一个人吃饭的人数比例已达15.3%，单身人口增加让这个比例不断上升。

也许很多人会觉得一个人吃饭很自由，想吃什么点什么，也不用在意吃相。但日本的营养学家表示，一个人吃饭弊端很多，如不能点太多菜品，一个人吃饭会增加孤独感，因为很多时候就是填饱肚子对付一下，难以保证营养均衡；科学家们表示，只有和家人或关系较近的人一起用餐时，人们才会心情放松、感到舒畅，身体对于食物的消化分解也更加迅速。

日本政府现在也意识到了这一健康危机，开始推行政策鼓励民众与家人、朋友一起吃饭，并敦促各地区举行就餐会等，为当地民众创造在地区和职场等处与他人共同就餐的机会。具体做法是，以企业或社区为单位，每周拿出1~2天举办晚餐会，让员工或居民参加。《生命时报》记者居住的社区目前就已经开始实施就餐会了，大家围坐在一起，吃流水素面、牡蛎火锅，还可以结交新朋友，聊聊彼此遇到的新鲜事，无形中缓解了压力和疲劳，这比自己一个人喝闷酒、吃独食要开心很多。