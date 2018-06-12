遇事不责备才是好夫妻

前几天，新闻报道了一则有关火灾的消息，丈夫在火灾后说的一句话引发了网友的热烈讨论。

5月11日早上九点钟左右，贵阳市一小区33层的住户家突然起火。现场视频可以看到，起火房间火势凶猛，浓烟直冲楼顶的住户家。消防及时控制火势，但整个屋子已是一片狼藉，墙面开裂，房门被烧焦，床也只剩下骨架。户主孟女士称，早上孩子尿湿了床单和裤子，她用吹风机来吹床单，孩子哭闹起来，她放下吹风机去给孩子穿裤子，随后吹风机爆开，引燃了床头的靠枕。

孟女士很伤心，丈夫只好安慰她：“不就是一套房子嘛，大不了重新装修，相当于我们住新房了。”大多数网友都肯定了孟女士丈夫的态度，纷纷表示孟女士嫁对了人。

其中点赞最多的一则留言是这样说的：我老公也这样，他认为，财物失去就失去了，如果为了某物品而去呵斥或训斥亲人，那么，他这样失去的有可能不只是单单一样物品了。

只要事后懂得如何避免再发生就好，毕竟失去就是失去了，责怪谁也无法挽回的。当事情发生时，一味地责备不仅不能挽回损失，反而有可能激化矛盾，让另一半更加懊恼。酿成大错的人本来内心已经非常内疚难过，如果对方不体谅、不原谅，继续责备说教，那么，就可能在不幸的基础上雪上加霜。

责备一出口，就意味着伤害。夫妻关系的杀手，有时候并不是出轨、家暴，而是在我遇到困难时，你没有帮一把，在我痛苦难过时，你依然在不依不饶地指责。如果此时，对方能够及时安慰，则会掌握主动权，立即投入到一种积极的情绪中，让另一半深受感动并愿意和你一起重新修复损失。

朋友欣欣去年在街头碰见私募机构发放传单，出于好奇进入该机构询问情况。机构的房子装修豪华，大厅里金碧辉煌，服务人员着装整齐美丽，看起来非常正规。欣欣听信了服务人员的宣传，把家里正在积攒的准备明年买房子的30万元全部投入了私募机构，满心期待着第二年就可以拿到百分之二十的收益。

回家后，欣欣和老公一说，老公立即认为这是个骗局，但是，当他告诉欣欣这个机构有可能是骗子公司后，欣欣并不相信。

半个月后，欣欣出去办事，路过该家私募机构，惊愕地发现已经人去楼空。欣欣哭着给老公打电话，感觉似乎天都要塌了，30万元对于一个事业刚刚起步的小家庭来说，并不是小数目。

老公立即赶来，见到欣欣一句责备的话都没有，只是一个劲地安慰她：钱没了咱们可以再赚，你看现在饭店生意越来越好，完全不差这点钱。你就当这钱捐献了，况且并不是没有希望找回来。

老公后来带着欣欣报了案。民警说，最近这种情况很多，这个机构圈钱跑人，已经有很多人来报案了，有了消息一定及时通知受害人。后来，老公再也没有提起过这件事情，这让欣欣既感动又内疚。

她想起老公创业初期，曾因为决策失误赔过一笔钱，那段时间，欣欣天天责备他，认为他做事欠考虑，数落他没有眼光，说到着急的时候，甚至还怀疑自己是不是嫁错了人。

那一年两个人总吵架，老公精神颓废，经常出去喝酒，夫妻关系一度到了快解体的边缘。直到生意有了起色，欣欣才逐渐释怀，不再提起赔钱的事，两个人的关系才好了起来。欣欣当时并没有考虑到老公的感受，只是一味地宣泄自己的情绪，直到经历了这次被骗事件后，她才知道，自己当初对老公的伤害有多大。

在对方犯错时一味地责备，不仅不会让他深刻认识到错误，反而更容易激起他的攻击欲，让他感到自尊受挫，竭力为自己辩护。这种争执，只会让对方离自己越来越远，对解决问题并没有什么益处。有的人还会因为指责而对自己丧失信心，对另一半失望憎恨，陷入对方并不能感知自己有多痛苦的深渊中。夫妻关系，往往就在某一个被责备的时刻轰然倒塌。

西方有个说法叫Proactive Behavior，即“前摄行为”，指的是遭遇困境时，反过来控制局面，而不被局面所牵制；能够成为情绪的主人，遇到困难时具有前瞻性，采取先行一步的行为，立刻掌控局面。

有一个故事，讲的是一对夫妻，他们婚后育有一个男孩，因为妻子的一时疏忽，孩子误食了药物，不幸身亡。丈夫见到悲痛欲绝的妻子时，并没有一句责备，而是搂住妻子，对她说了一句：“亲爱的，我爱你。”

故事中丈夫的行为，就被称为前摄行为。孩子的离去对于妻子而言，已经痛不欲生，丈夫的指责只会加剧妻子的痛苦，而不会起到其他任何作用，孩子不会死而复生，悲痛也不会因为指责而减少一分。如果能够拥抱对方，彼此温暖，互相鼓励着走出困境，才是最理智的选择。

前摄行为在生活中的一些小事上同样适用。当对方做错事，或者没有达到自己要求时，另一方可以控制情绪，不立即责备，选择宽容和理解，就会让夫妻关系更加和谐美满。

孩子生病，丈夫责备妻子照顾不周；丈夫应酬醉酒，妻子责备他没有分寸；碗洗得不干净，衣服熨烫得不平整，臭袜子随便乱扔……

每天充斥在婚姻生活中的指责、抱怨、不满，在不知不觉中，消耗着彼此的耐心和关心，曾经的欣赏、爱慕和激情在磕磕碰碰中消失殆尽。

巴尔扎克说：夫妻间是应由相互认识而了解，进而由彼此容忍而敬爱，才能维持一个美满的婚姻。

家庭不是论对错的地方，如果能将责备放下，不纠结对错，得理依然饶过对方，遇事学会心平气和地思考，并一起努力解决问题，那么，你就会慢慢发现，曾经疲惫无趣的婚姻生活在逐渐焕发光彩。

其实，人有一个强大的能力，就是选择放弃“得理不饶人”这个行为。更何况，夫妻之间根本没有最正确的理，只有最真的情。

试着放弃无休止地责备和抱怨吧，多抱怨一次，就少幸福一次；多责备一次，就少快乐一次。当他（她）犯错时，试着拥抱他（她）；当他（她）做错时，试着说，没关系。

毕竟现在的我们，在外已经刀枪剑戟，在家请多一点原谅和温暖。（林秋千）