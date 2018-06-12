英国《每日邮报》近期报道称，意大利一项针对牙科学生的研究显示，牙医能够“嗅出” 病人的焦虑和害怕，而这也有可能让他们在工作中表现糟糕。

意大利里雅斯特国际高级研究学校瓦伦蒂娜·帕尔玛教授带领研究小组招募24名学生志愿者，让他们每人捐出两件T恤，一件在压力较大的考试中穿过；另一件在无压力的课堂上穿过。为掩盖体味，研究人员对这些T恤进行了特殊的化学处理。另一组志愿者，24名牙科学生在穿着上述T恤的人体模型上进行牙齿治疗操作。主考人员根据学生们的表现打分。结果发现，那些给穿着“有压力”T恤的人体模型做治疗的牙科学生，表现明显更糟糕，操作失误可能会伤及病人牙齿。

此前曾有研究指出，那些情绪激动，特别是存在消极情绪的人，身体的确会散发出特殊的化学信号并影响周围人的感受。帕尔玛教授说：“目前还不知道经过充分培训的牙医是否和学生一样容易受到病人的影响，但是我们希望对职业医疗人员进行培训，使他们意识到潜在的风险，这样才能改进对病患的护理。”（陈 欣）