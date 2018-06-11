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富含钾的食物可降低血压

曹淑芬

2018年06月11日16:07 来源：人民网-人民日报海外版

一项新的研究又一次佐证了一句俗语，即一天一个苹果可远离疾病！

美国南加州大学凯克医学院的研究人员发现，富含钾的食物，包括许多水果和蔬菜，可能是降低血压的关键。

发表在最近出版的《美国生理学》期刊上的这项研究称，高血压是一种影响全球超过10亿人的疾病。世界卫生组织估计，高血压是导致51%的中风死亡和45%的心脏病死亡的主要因素。在该研究中，研究人员调查了血压与食用钠、钾之间的关系，以及钠钾比值之间的关系。研究发现，在控制钠摄入量的同时，饮食中较高的钾含量与降低血压有关联。研究人员称，当饮食中的钾增加时，肾脏就会分泌更多的盐和水，这同时也会增加钾的分泌，吃高钾饮食就像服用利尿剂。

医学研究所建议，成年人每天需摄入至少4.7克的钾来降低血压，以此来降低摄入钠的影响，减少患肾结石和骨质流失的风险。不过，研究人员称，尽管有这一健康推荐，而目前的大部分饮食通常都是由添加了食盐的加工食品组成，这些食物通常是低钾的。研究人员表示，如果人们的生活方式是典型的西方饮食习惯，钠摄入量一般都高，而钾摄入量则偏低，这样就会对血压增加起到明显的推动作用。

研究人员指出，减少钠的摄入是降低血压行之有效的一种方法，但也有证据显示，增加食用钾的摄入可能具有同样影响高血压的重要作用。如果在严格控制血液钠含量的同时，增加钾摄入就可以降低血压，以此来确保心脏、神经和肌肉功能的正常。

(责编：李轶群、杨迪)


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