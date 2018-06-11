新农村里的技术与服务升级 新洋丰助力农民增产脱贫

从贵阳市驾车，到达六盘水市种植园主胡思明的猕猴桃种植园，需要6个小时的车程。“几年前，这些山坡上分散的田地，种植的还是玉米，没有太大的经济价值，农民生活比较贫困。如今这里种植猕猴桃，农民每个月收入2000多到3000元，每天工作8个小时，一年可以拿到13个月工资，加上土地承包的收入，已经达到了脱贫的水平。”园主告诉记者。的确，这个地方已经成为了当地脱贫示范点。

根据国家统计局最新数据，2017年末，全国大陆总人口139008万人，常住人口城镇化率为58.52%。由此来看，农村常住人口仍超过5.7亿人。要解决不平衡不充分的发展问题，满足人民日益增长的美好生活需要，全面建成小康社会，就必须积极推动“农业农村现代化”。

经过实地调查走访，这里的农民很多都已经翻盖了房屋，附近还可以见到很多房屋正在翻盖或建设中。水泥，瓷砖这些用料在工地周围随处可见。不同于平原地区，在“八山、一水、一分田”的贵州，建设农场，通过机械化设备降低生产成本，增加产出的方式在这里并不适用。在政府斥资修建了公路等基础设施以后，让这些大山深处农户脱贫的，是根据农作物与土质的不同，规范化、科学化、差异化的种植与施肥方案。值得关注的是，这样一个惠及六盘水山脚下各个村庄的精准种植方案，来自一家名叫湖北新洋丰肥业股份有限公司的企业。

在这个离贵阳6个小时车程的村庄，记者见到了新洋丰公司驻扎在这里的工作人员。问及他在这里的原因，他表示，除了正常的销售肥料以外，看管新洋丰示范田，向农户与种植园主传授科学种植和施肥经验，是他常驻这里的重要原因。

“之所以选择新洋丰化肥，是我在示范田见到了实际的增产和指导的专家。这是过去其它企业没有做到的。”种植户对于产品的选择，最看重的是效果，这也是他们在选择化肥时内心最不安的痛点。示范田的出现，能让农民在不承担经济损失的情况下，看到一款针对性解决方案所产生的效果，获得信心。

如同商场中的试吃环节，表面看来，这是企业的一种销售模式。但把视角扩大到全中国农业土地，这种试验田与技术指导的模式，及其根本，是国内企业从研发到服务体系的升级。在这个体系的上游，是新洋丰内部研发中心和中国农业大学等国内外高校，国家杂交水稻工程技术研究中心、全国农业技术推广服务中心等国内外科研机构的专家建立合作。由专家来洞察和把握产业趋势、技术趋势，以此制动宏观的技术推广和服务方向。中游则是新洋丰负责为销售团队、经销商和种植户进行培训，收集市场需求和新产品效果反馈，为种植户提供土壤检测和施肥建议，为大户和种植基地制定全程解决方案，建设和管理试验示范田。下游是利用种植户与当地经销商之间的较多的沟通机会和信任度，及时、全面地将科学施肥建议和产品信息传递给种植户，实现面对面、手把手的技能传授，帮助种植户掌握科学施肥的方法。

“曾经，化肥是没有差异化使用的。你问这个种植苹果的肥料去种蔬菜可不可以，也可以。实际上不是有针对性的。现在的化肥，虽然单价贵，但是使用量少，水果产量高，算起来还是划算。”被问及过去果园的施肥情况，六盘水市的种植园主胡思明这样表示。差异化施肥背后也有着企业的市场逻辑。当前农业用肥在数量上并没有显著提升，想要促进销量，就必须差异化，提供效果更明显的产品。在产品开发方面，新洋丰结合国家政策、产业趋势和自身优势，提出“回归肥料养分本质”理念，聚焦作物专用肥料的研发和生产，建立了以养分高效利用、作物高产和品质提升以及促进土壤环境改良为目标的作物专用肥料产品体系。其中，测土配方和作物专用肥料是新洋丰的重点研发方向。

自2009年底开始，新洋丰与中国工程院院士，中国农业大学资源环境与粮食安全研究中心主任、教授，农业部测土配方施肥专家组组长张福锁进行了科研合作，利用国家级的土壤测试数据，整合专家知识和企业积累的经验，从实验室到田间，进行测土配方研制，由通用型向专业型配方化肥进行转型升级。

对此，新洋丰副总裁王雁峰表示：“尽管通用型肥料普适性很强，但不科学、无针对性的配方，容易造成供养不足或养分浪费。新洋丰希望通过测土配方和作物专用肥的研制与推广，引领中国化肥产业真正建立起以作物需求为导向的产品供应体系。”2018年1月，新洋丰和中国农大联合申报的农业部作物专用肥料重点实验室获批，新洋丰将依托研发平台，继续深入研究土壤养分、作物营养诊断及肥料配方无损检测分析方法，在强化企业的自主研发实力的同时，也为种植端提供技术支持，为行业提供交流和参考的方向。

2017年，新洋丰与欧洲肥料企业德国康朴公司建立战略合作协议，以欧洲肥料产品的质量标准和康朴公司的独家技术，在国内推出稳定性肥料产品，并和康朴公司联合打造产品生产线。新洋丰自主研发的生态级肥料“洋丰硫”，通过升级配方，让农民在用量更少的情况下达到提质增产的效果；新洋丰引进“无溶剂生物降解超薄聚氨酯”控释技术，满足作物在不同生长期对速效氮和长效氮两方面的需要，节约了施肥追肥的人力成本。

新洋丰一直将“环保”与“安全”“质量”作为企业的三条生命线。环保是企业一直以来投入的重点。

像新洋丰这样通过提升科技水平和服务质量，积极投身于乡村振兴和美丽中国的建设之中，成为农化服务行业中锐意变革的优秀代表企业，将为我国农业可持续发展和农业现代化更好地贡献力量。

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