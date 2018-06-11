研究：转移注意力是忘记前任最有效的方法

据英国《每日邮报》6月7日报道，一项新的研究显示，转移注意力是避免分手后心碎最好的办法。通过想一些与前任无关的积极事物，可以让人更快乐，虽然对前任的爱意不会减少，但是可以缩短失恋后的低落期。在这段时期，人们还应该学会积极管理自己的思想，逐渐摆脱低落情绪，继续前行。

研究人员分析了24名年龄在20岁至37岁之间的人，他们在与前任分手约两年半后感到沮丧。而大多数参与者，无论是“被分手”还是主动提出分手，还是会对前任念念不忘。实验分成四组进行，一组人被要求时时回忆前任的缺点和“劣迹”。一组被告知接受自己的想法，对前任的思念，顺其自然。第三组被告知转移注意力，多想一想与前任无关的开心事情;第四组被要求不要改变任何想法与思维习惯。然后，研究人员向参与者展示其前任的照片，通过记录他们的大脑活动以确定他们情绪的强度，以及完成关于参与者情绪的问卷。

该研究显示，分手后想一想前任的缺点可以让人减少怀念，但是这样也可能会让自己的感觉变得糟糕。密苏里大学圣路易斯分校的主要研究员Sandra Langeslag表示：“转移注意力是逃避的一种形式，事实证明可以缩短分手后的恢复期。”同时，她也补充道，情绪不像“开关”那样可以轻松控制，因此人们必须在失恋后的恢复期积极调整自己的想法，继续前进。

在谈及如何忘掉前任时，Langeslag表示，“要做出长久的改变，必须时常管理自己爱情的感觉”。研究结果进一步表明，接受自己的感情不会对前任或者快乐的感觉产生影响。

一项研究发现，在与痛苦的生活事件作斗争的50名研究参与者中，32人将这些事件视为自我发现旅程中的标志。一般来说，那些在艰难的生活事件中积极努力解决问题的人才会懂得生活的意义。(实习编译：陈蓉 审稿：刘洋)