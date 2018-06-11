首部《学龄前儿童运动指南》：户外活动每天俩小时

由北京体育大学、首都儿科研究所、国家体育总局体育科学研究所三家单位共同研制的国内首部《学龄前儿童(3～6岁)运动指南(专家共识版)》(以下简称《指南》)6月9日在京正式发布。该指南首次提出我国学龄前儿童每天运动的指导原则和具体推荐量。

该《指南》提出“学龄前儿童的运动应符合其身心发育特点，应以愉快的游戏为主要形式”“全天内各种类型的身体活动时间应累计达到180分钟以上。其中，中等及以上强度的身体活动累计不少于60分钟。”针对我国学龄前儿童户外活动不足的现状，建议“每天应进行至少120分钟的户外活动”。

我国儿童青少年体质健康状况正面临严峻挑战，包括学生体检合格率下降、超重肥胖发生率增加及近视比例居高不下等，这些问题的根源之一是学龄前期的运动不足。因此，科学地指导学龄前儿童进行运动已经成为当前迫切需要解决的关键问题。针对日益突出的“久坐行为”和“电子保姆”现象及其对健康产生的不利影响，《指南》还特别建议在保证每天活动时间和活动强度的前提下，“学龄前儿童每天应尽量减少久坐行为。其中屏幕时间每天累计不超过60分钟，且越少越好。任何久坐行为每次持续时间均应限制在60分钟以内。”

首都医科大学宣武医院骨科副主任医师曹光磊说，在门诊常会遇到孩子由于突然的过量运动导致膝关节损伤的症状。家长在带孩子运动时，要根据他们年龄段的生理特点来选择适合的项目，才能达到强身健体的作用。

上海体育学院运动科学学院教授陆大江说，3岁到5岁的少儿期，更适宜进行室外活动，如跑步、乒乓球、羽毛球等，可多选择以弹跳为主的运动。如跳绳运动，该运动可以训练孩子们的心肺功能，这是一种垂直纵向的运动方式，下肢通过弹跳力反作用到骨骼，促进身体的发育。但要注意的是少儿期的儿童心肺功能并不完整，孩子们做这些运动，不论男女，均不能承受经常性的大强度、长时间的运动。

6~7岁的儿童，正处在人体第一个生长发育高峰之后的阶段，各种形态的生长和机能的发育都相对缓慢，尤其是心血管系统机能的发育比运动系统的发育还要迟缓。这个阶段的孩子，家长可以引导他们多做一些全身运动来锻炼身体的综合素质，推荐的运动项目包括各种球类、跳跃等，游泳、滑冰也是不错的选择。