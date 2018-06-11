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高考后给眼睛“加加餐”

中级临床营养师李健

2018年06月11日13:49 来源：人民网-健康时报

高考结束了，考生的身心终于可以放松下来。其实，孩子们最需要放松的是眼睛。读书、频繁使用电脑，使学生的眼睛非常疲劳，因此，要趁着假期好好养养眼睛。

猪肝等动物肝脏是最富含维生素A的食物之一，而维生素A与视觉的关系最为密切，尤其是当我们过度用眼，或者长时间面对电脑时，会比平时消耗更多的维生素A，因此，要注意及时补充。但因为猪肝属于动物内脏，胆固醇含量高，而且，因为是解毒和代谢器官，容易富集重金属。因此，猪肝一定要买来源正规的，即有动物检疫合格证的。吃之前要多清洗几次，每周吃一两次，每次一到二两。此外，橙黄色、绿色等深色果蔬也要适当多吃，维生素A含量也不少。譬如香蕉、杏、枇杷、胡萝卜等。

还要适量补充B族维生素。维生素B1是视觉神经的营养来源之一，摄入不足，眼睛容易疲劳，而维生素B2如果不足，则容易引起角膜炎。葵花籽仁、花生、大豆、瘦猪肉等食物富含维生素B1，而适当吃些黄豆、蛋黄、芝麻、麦芽等食物可以补充维生素B2。

建议学生们平时泡点枸杞茶喝，枸杞是最富含玉米黄素的食物，是营养眼睛的好东西。

(责编：李轶群、杨迪)


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