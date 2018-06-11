中医ISO国际标准发布！中医药现代化迈入新时代

近期，国际标准化组织/中医药技术委员会(ISO/TC249)第九次全体大会在上海召开。国家中医药管理局副局长马建中、国家标准化管理委员会副主任陈洪俊、上海市人民政府副市长许昆林、ISO/TC 249主席大卫·格雷汉姆(David Graham)等出席大会开幕式并致辞。

ISO/TC 249成立于2009年，已成功举办了八次全体成员大会。参会代表和标准提案数量逐年俱增，中医药国际标准化工作越来越受到各方关注。至今，已正式发布了28项中医药国际标准，正在制定的国际标准46项，实现了ISO领域中医药国际标准的重大突破。

本次大会共收到来自中国、韩国以及世界中医药学会联合会等国家和组织共33项新提案。ISO/TC249主席David Graham向《中医药-穴位阻抗检测仪》（项目召集人和联合召集人：上海道生医疗科技有限公司周会林、邸丹）等5项2018年发布标准的项目负责人颁发荣誉证书。

据悉，《中医药-穴位阻抗检测仪》标准于2015 年立项，2018年获正式发布；《中医药-计算机舌象分析系统：光照环境》、《中医药-脉象仪触力传感器》2项国际标准（项目召集人：上海道生医疗科技有限公司 周会林）也已于2017年正式出版。中医诊断数据采集ISO国际标准的制定，不但让中国在舌象、脉象、穴位检测与中医四诊数据采集方面赢得了“国际标准“话语权，推动了中医药现代化进程、促进中医药国际化发展，更将对经济贸易、交流合作产生深远的影响。

来自中国、日本、韩国、美国、德国、澳大利亚、泰国、沙特等14个成员体参加本次大会，世界卫生组织（WHO）、国际标准化组织/健康信息技术委员会（ISO/TC215）、世界中医药学会联合会（WFCMS）、世界针灸学会联合会(WFAS)作为联络组织列席大会，共有226位代表出席此次大会。