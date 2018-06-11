水木天蓬国产超声骨刀通过FDA认证

人民网6月11日电 8日，水木天蓬医疗技术在京宣布，水木天蓬协助国家食品药品监督管理总局（CFDA）与CFDA湖北医疗器械质量监督检验中心共同制定《超声骨组织手术设备行业标准》，目前已正式发布，并将在2019年1月1日正式实施。其第二代超声骨刀产品XD880A在今年4月24日获得了美国FDA认证。

据悉，水木天蓬的第二代超声骨刀此前已获得CFDA认证以及欧盟CE认证。

北京大学第三医院刘晓光指出：“这款产品弥补了超声骨刀在脊柱内镜微创手术中的应用空白，为脊柱脊髓外科的微创治疗提供了更安全的工具。”

北京大学第三医院骨科孙宇指出：“脊柱手术的难点之一在于脊柱手术区域内分布着密集的神经、血管网络，容易发生误伤。使用超声骨刀后，可以降低损伤概率。目前全球颈椎、腰椎患者日益增加，理论上所有的脊柱外科手术都可以使用超声骨刀代替传统骨动力工具，可以提升手术安全性和缩短手术时间。”

北京大学第三医院的孙垂国指出：“作为一名中国医生，我特别愿意使用中国制造的高科技医疗产品，解决既往难以解决的临床问题，开创全新的手术思路和疗法，我也愿意在世界的舞台上，向全球的同行分享由我们中国医生使用中国产品开创的术式。”