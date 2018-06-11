海内外专家学者齐聚首 共同探讨肠道微生态的临床实践

人民网北京6月11日电 （蔡熊更）近日，“前沿视野 论肠道微生物的临床实践”研讨会在京召开。本次研讨会聚焦于肠道微生态专业领域，与会专家学者就肠道微生态当下在临床实践的热点和新成果进行了深入探讨。

中国健康管理协会副会长兼秘书长姚军

会上，中国健康管理协会副会长兼秘书长姚军在致辞中指出，微生态学作为近20年快速发展的一门新兴生命学科，已成为国内外科学家们和公众关注的热点问题。肠道微生物无时不刻在塑造着身体，影响着健康和衰老状况。如何照顾好肠道菌群，是本次研讨会的主题，更是全民健康管理的有效手段。

研讨会现场，维元医疗首席专家Francesco Marotta、中国人民解放军总医院（301医院）消化病中心主任杨云生、维元医疗特聘专家洪作行、世界抗衰老协会认证医生王树岩、日本农工大学博士朱立颖以及四川大学华西公共卫生学院教授、博士生导师何方这6位专家学者分别作了主题演讲。

中国人民解放军总医院（301医院）消化病中心主任杨云生

杨云生在《重大慢性疾病的根源与思考》的演讲中介绍到，肠道有强大的免疫系统、干细胞系统和微生态系统。对于肠道微生态的研究是一场新的革命，它更新了大家的认知。微生物基因组技术发展、肠道微生物模拟系统建立等让大家对肠道有了新的认识。值得注意的是，肠道微生物与营养物质是相互作用的，宿主的膳食会改变肠道微生物的构成。因此，重大慢性病的根源都与肠道有关系。

四川大学华西公共卫生学院教授、博士生导师何方

会上，何方在《益生菌在疾病预防治疗实践中的现状和发展前景》的演讲中指出，肠道菌群失调是多种慢性疾病发生发展的重要因素，活的益生菌对改善菌群平衡是有益的，益生菌疗法现在被用于现在营养和疾病治疗。此外，他还介绍了双歧杆菌和过敏性疾病相关性研究，肠道菌群与肥胖的关系研究，免疫衰老与菌群研究，以及肠道菌群与HPA轴活性的影响。

以上六位专家学者在演讲中结合临床与科研实际，详细介绍了如何通过改变饮食结构、添加益生菌、粪菌移植等方式，调控肠道中的菌群，从而改善人体的健康状态，为从菌群的角度保障人类健康提供了更多的理论及实践依据。

此外，维元医疗创始人VCC预防医学促进基金会秘书长黄果岳，维元医疗医务院长黄山等在会上还为六位演讲嘉宾颁发了VCC预防医学促进基金会的特聘专家聘书。