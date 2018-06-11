宅男宅女注意了 室内空气污染可能影响身体健康

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刚装修过的房屋（包康轩 王江红/人民图片）

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人一生中约有80%的时间是在室内度过的，老年人、婴幼儿等在室内的时间更长，由此室内的空气质量对人们的健康有着重要影响。室内空气一旦受到污染，可能给人体健康产生危害。那么，室内空气污染是怎么形成的？它有哪些危害？我们应该如何检测室内到底有没有污染？又应该如何防范室内空气污染呢？

导致室内空气污染的因素都有哪些呢？据大众网报道：

1.建筑物自身的污染。其中一种是建筑施工中加入了化学物质；另一种是由地下土壤和建筑物中石材、地砖、瓷砖中的放射性物质形成的氡，这是一种无色无味的天然放射性气体，美国每年有14000人的死亡与氡污染有关。装修也是室内污染源之一，据《齐鲁晚报》报道，装修的污染源主要是木板、胶水、油漆。这些建材中含有甲醛和苯，它们轻则使人感到头晕、烦躁、呼吸道刺激，重则危及人体肝、肺机能，诱发血液系统疾病。

2.燃烧产物造成的室内空气污染。做饭与吸烟是室内燃烧的主要污染，厨房中的油烟和香烟中的烟雾成分极其复杂，其中气态物质占90%，许多物质具有致癌性。

3.人体自身的新陈代谢及各种生活废弃物的挥发成分也是造成室内空气污染的一个原因。人在室内活动，人体本身通过呼吸道、皮肤、汗腺可排出大量污染物。

室内空气污染有哪些危害？据《人民日报》报道，室内空气污染的危害首推呼吸道感染，急性感染中由病毒引起的占九成，病毒种类多达200多种。一些致病微生物容易通过空气传播，使易感人群发生感染；一些常见的病毒、细菌引起的疾病如流感、SARS、麻疹、结核等呼吸道传染病都会借助空气在室内传播。许多室内的化学污染物都是刺激性气体，会刺激眼、鼻、咽喉及皮肤，引起流泪、咳嗽、喷嚏等反应；而长此以往就会使呼吸功能下降、呼吸道症状加重，还会导致多种呼吸道疾病。

应该如何防范室内空气污染呢？首先要控制室内的污染源。央广网表示，控制室内污染源的方式有很多，比如选择绿色的建材和装饰材料，购买环保家具，慎用和少用化学品、化妆品等；加强通风换气，用室外新鲜的空气来稀释室内的空气污染物，降低其浓度；还可在必要的时候通过空气净化设施等净化室内空气。

此外，可以选择去污绿植。中国环境科学学会环境损害鉴定评估中心工程师陈昱在接受《生命时报》记者采访时表示，绿植对室内空气中的某些气态污染物具有一定净化功能。能吸收有毒化学物质的植物有芦荟、柠檬、石竹等。第二，用好抽油烟机。抽油烟机的使用能减少厨房油烟污染，做完饭也别马上关，应再开3~5分钟。抽油烟机使用3~6个月就应清洗，因为其内易附着有毒油烟成分，时间长了，除了会被烹调者吸入外，还可能扩散到客厅，加剧室内空气污染。第三，市场上有许多厕所清洁剂、除臭剂，这类物品应尽量少用或不用，因为其中含有各类挥发性化学物质，易造成污染。生活中一些常用物品就能起到除臭作用，如在厕所放置一杯香醋，臭味便会消失。（张峰）

本文由复旦大学博士生导师、公共卫生学院环境卫生学教研室副主任阚海东进行科学性把关，目前其主要研究方向为环境与健康、环境流行病学、健康风险评估等。