过度减肥和熬夜可致卵巢早衰

近日，长沙高三女生小李经常熬夜学习，且每天只吃六分饱，导致卵巢早衰，引起市民的热议。湖南中医药大学第二附属医院医学博士、副主任医师梁惠珍表示，因过度减肥、精神压力和生活习惯等因素导致卵巢衰退越来越年轻化。

梁惠珍提醒年轻女士，从以下几方面预防卵巢早衰：首先，保持营养均衡。应摄入足量的蛋白质，多吃鱼虾、豆制品、蔬菜和水果，常饮牛奶；其次，减少熬夜。对女性来说，熬夜使肤色难看，还会导致神经内分泌系统功能失调，使激素分泌失衡；第三，适当进行体育锻炼。体质良好有利于提高身体免疫力，促进新陈代谢和血液循环，保持全身各个器官和系统功能的健康；第四，保持乐观心态。处于情绪暴躁、恐惧、紧张、压力过大等情况下，会造成内分泌紊乱。

女性如何通过饮食保护卵巢？梁惠珍推荐石斛、莲子、山药、桑葚、甲鱼、乌龟、墨鱼、河虾、鸽子、鹌鹑、黑豆、核桃肉、黑芝麻等。女性还可自制“护巢佳饮”：桑葚5粒、红枣4粒、黑枸杞适量、玫瑰花6朵放入玻璃壶中煮开，或用开水泡30分钟后服用。（记者 杨蔚然 通讯员 何穰）