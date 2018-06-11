我们都喜欢高高兴兴、积极向上，对负面情绪嗤之以鼻。然而，有研究显示，悲观情绪也不是一无是处。近日，美国《淑女》杂志刊登心理学家詹妮弗·加思的文章，讲了悲观带来的好处。

善于控制焦虑。悲观者会做最坏打算，比如“我的报告要是写不好，可能会失业”。尽管他们哀声一片，结果却是大获成功。为何会这样？悲观情绪起到了激发认知的作用，提醒了你最糟糕的结果会是怎样，然后你就会开始控制、平复焦虑，接着撸起袖子做个实干家，如认真制订计划、解决问题，最终发挥出最大潜力。

留有后手。对悲观者来说，凡事都有搞砸的可能，于是他们发展出来了一种能力：想好退路，想好别的方案。这样的思维模式往往是很有建设性的。做到了防患于未然你就心里有底，做起事来更自如。

直面恐惧。在危险面前，很多人会因为恐惧首先想到逃避，但悲观主义者的心理落差没有那么强烈，反而更可能迎难而上。《负面思维的正面作用》一书作者、美国心理学教授朱莉·诺勒姆说：“悲观主义者遇到让他们恐惧的情况时，会选择与之周旋。在这一过程中，他们会取得巨大成就。”

谨慎行事。有研究显示，“他会没事的”这种乐观思想具有一定危险性。盲目乐观并自欺欺人说问题不存在，可能会导致你面临更大的危险。盲目乐观的生活态度会让人忽视对金钱、健康或安全的风险管理。相比之下，适度的悲观心态会提醒你更谨慎地生活，更重视健康和安全，从而过上更长寿、幸福的生活。好事情来临时会获得更多快乐，坏事情来临时不会太失望，这是悲观者教会我们最重要的事。（孙开元 编译）