据统计，中国消费者的奢侈品年支出超过5000亿人民币，全球几乎1/3的奢侈品买主是中国人，同时中国又是唯一一个代购风行的国家。国人为何如此迷恋奢侈品呢？

奢侈品其实是我们在竞争中的筹码。大家如果看过《动物世界》，可能见过以下场面：猫在遇到威胁时，会迅速把毛竖起来，让自己看起来大一些；孔雀求偶时，会把尾巴张开展现最美的姿态。在人类社会里，斗争和威胁处处可见，我们要竞争工作职位、社会资源、生存机会……有什么最简单的方法来彰显我们的优势和战斗力呢？一个最直观的表现就是拥有能显示大量财富的奢侈品。因为昂贵奢侈品背后可能是工作能力、家世、人脉、权力……而这些会让我们看起来更优秀、强大且不好惹。

奢侈品能填补自我价值。中国的经济发展速度之快，在全球范围令人瞩目。当人们面对突然增加的财富时，会本能地选择一种和财富匹配的生活方式。根据马斯洛需求层次，当物质层面得到保障后，人们会自然而然地向内追求平和与丰盛。然而如今文化、心理产业的发展滞后于经济发展，大部分人还不知如何向内寻求价值，就产生了空虚感和迷茫感。为了摆脱这种感觉，最好的方法就是继续追求物质享受，用购买奢侈品作为与自己财富匹配的生活方式，以弥补内在的匮乏和迷茫。

此外，从众心理也是导致我们迷恋奢侈品的重要原因。人类作为群体性动物会本能地和大多数人保持一致，因为特立独行、“不合群”的人容易遭遇生存危机。当奢侈品的广告铺天盖地，身边的人都在谈论并购买它时，如果我们还对奢侈品不屑一顾，就要承担很大的群体压力，于是不得不加入追求的行列。

虽然奢侈品可以给我们带来一定的满足和享受，但一定要量力而行。如果无法自拔地把大量积蓄、精力投入到奢侈品消费中，以至于影响正常生活，那么一定要意识到自己的问题并主动解决或寻求帮助。