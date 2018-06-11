谈及癌症，我们首先联想到的是不良生活方式。但有研究发现，相当一部分的癌症病人有着相似的性格特征——C型性格。这类性格的表现很像“老好人”，他们害怕冲突、打掉牙往肚子里咽、爱生闷气；由于负性情绪不能及时宣泄，导致一系列退缩表现，如屈从于权势、过分自我克制、忍让、顺从，为取悦他人或怕得罪人而放弃自己的爱好、诉求；经常无力应付压力，而感到绝望和孤立无援，往往表现出过分的克制、谨小慎微、没有信心等。

当人长期处于隐忍压抑的状态中，负能量在内心堆积，容易导致内分泌功能紊乱、器官功能失调，从而容易患上癌症。研究显示，忍气吞声的C型性格者癌症发病率是正常人的3倍以上。

为什么会有人宁可把自己逼上绝路，都不敢表达和宣泄？过度隐忍性格的形成常常来自得不到足够爱的成长经历。当一个人在心底无法相信自己值得被爱，他在所有的关系中都会显得小心翼翼。哪怕牺牲自己，都不敢提出异议。因为，他们太害怕被抛弃。面对不公平的关系，无论他们表面上如何风平浪静，心底里的痛苦情绪一直在翻涌吞噬。在这样一次又一次的伤害与隐忍的恶性循环中，人的自我评价不断降低，自我保护能力越来越弱，癌症性格便慢慢形成。

有办法跳出这个怪圈吗？认识问题是第一步。常常反问自己：如果生命只剩下一个月，我愿意自己是目前这个样子吗？时刻警醒自己，很多事情如果现在不做，就可能永远没有机会做了。抓到人生的重点，就不会过分纠结于不重要的人际关系。第二步，写下真心话。把自己从来没说出口的话全部写下来，思考如果真的到了生命终结那一天，没有说出的这些话是否会让自己后悔。趁着现在有机会，是不是可以尝试表达出来？第三步就是行动。找一个安全的环境，找几个自己信任的人，尝试表达内心真实感受，看看是否会出现自己想象中可怕的后果。慢慢从中找回安全感，找到自己的能量，相信自己足够好、值得被爱。