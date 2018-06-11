老年人易患骨质疏松，因此常常需要长期服用钙剂、维生素D和骨再吸收抑制剂（如阿仑膦酸钠）等药物。吃这些药的同时，老年人还要适当管住嘴，尤其是浓茶和咖啡等，和骨质疏松药是“相克”的。

浓茶中含有较大量的咖啡因，会抑制钙和阿仑膦酸钠的吸收，从而降低这些药物的使用效果，因此应避免用茶水送服这些药物。特别是阿仑膦酸钠，其说明书的服用方法上就有明确要求：必须是在每天第一次进食、喝饮料或应用其他药物之前的至少半小时，用白温水送服。这是因为，饮料（包括矿泉水）、食物和某些药物都有可能会降低阿仑膦酸钠的吸收。同时注意，为尽快将阿仑膦酸钠送至胃部，降低对食道的刺激，服药后至少30分钟之内应避免躺卧，以减少发生食道不良反应的危险。

其实，不单是服用治疗骨质疏松的药物，服用所有的药物都不应该用茶水饮料，特别是咖啡来送服。浓茶中含有较大量的鞣酸、咖啡因、儿茶酚、茶碱。其中鞣酸能与多种含金属离子的药物，如钙剂、铁剂、铝剂结合而发生沉淀，影响药物的吸收。鞣酸还能与胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶中的蛋白结合，使酶失去活性，减弱助消化的作用。鞣酸与许多中药如人参、黄连、黄柏、麻黄、元胡等也可生成难以吸收利用的沉淀物质，使药效降低或产生不良反应。某些抗菌药物（如红霉素类）还可以抑制浓茶中茶碱的代谢，而茶碱可加快心率，兴奋中枢神经，导致失眠。