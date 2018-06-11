五种炎症，服抗生素会帮倒忙

生活中，抗生素常被许多人当作包治百病的灵丹妙药，遇到头痛脑热、感冒咳嗽，就觉得是有炎症了，需要吃抗生素。殊不知，有些炎症，乱用抗生素会帮倒忙。

1.普通感冒：即上呼吸道感染，通常表现为鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽等。70%~80%的普通感冒是由病毒引起的，这是一种自限性疾病，即使不做任何治疗，大部分人1周后也能好，因此没有必要使用抗生素。如果实在难受，选用一些缓解症状的药物就可以了。抗生素对病毒是无效的，除非明确合并了细菌感染，才能使用抗生素。此外，下次感冒不可使用上次剩下的药，因为感染的细菌很可能不是同一类。

2.慢性咽炎：有些患者觉得咽炎是炎症，理所当然地认为消炎就该用抗生素。其实，慢性咽炎并没有细菌感染，滥服抗生素对于慢性咽炎有害无益，可能导致咽喉部正常菌群失调，引起二重感染。

3.慢性前列腺炎：只有约5%的慢性前列腺炎患者有明确的细菌感染，但由于口服抗生素随着血液循环到达前列腺的浓度有限，难以发挥它的作用。而慢性非细菌性前列腺炎，因为没有细菌感染，一般不采用抗生素治疗，仅以“症状”为中心，以缓解症状、提高生活质量为治疗目标。

4.非感染性腹泻：因饮食不当、不良刺激、过敏等原因导致的腹泻及病毒性腹泻，因没有细菌感染，不适合使用抗生素。使用抗生素非但无效，还可能会导致肠道菌群失调，加重腹泻。

5.胃炎：食用粗糙食物、饮酒、服用药物造成的胃炎，因没有细菌感染，抗生素无效。一旦胃部不舒服，应明确病因，对症治疗。

如果有炎症，应去医院明确是否有细菌感染。如果没有，就不应随便服用抗生素，否则易导致细菌耐药、引发二重感染，甚至出现严重感染时无药可用的局面。