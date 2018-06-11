海陵岛：量化分级把好食品安全关

广东省食品药品监督管理局5月下旬开启“2018新闻媒体走基层”活动，这也是广东省食药监局“党风政风评议”工作中的重点活动之一。近日，新闻媒体走基层采访团来到国家5A级旅游景区广东阳江海陵岛，采访当地食药监管部门是如何加强旅游景区餐饮服务食品安全监管的。

海陵岛是广东第四大海岛，位于阳江市西南沿海，邻近港澳，陆域总面积108.9平方公里，岛岸线全长107.1公里，有5个社区、19个村委会、1个渔委会、132个自然村，户籍人口近9.8万人，1992年6月18日经广东省人民政府批准，成立海陵岛经济开发试验区。海陵岛风光旖旎、环境优美，滨海旅游资源得天独厚，是国家5A级旅游景区和国家级卫生城镇，2017年接待国内外游客903.8万人次。那么，近千万游客和岛上居民饮食安全又是怎么保障呢？

“食品餐饮是旅游服务的重要组成部分，其安全直接影响着广大游客的身体健康和旅游体验。由于旅游景区人员流动性大、餐饮消费淡旺季差异明显，尤其是节假日和旅游旺季，游客数量在短时间内呈爆发式增长等特点，食品安全风险较大。”海陵区食品药品监管局副局长陈小梅介绍说，“海陵区食药监局平时只有7人开展日常监管工作，但食品监管对象却有3080家，其中餐饮服务经营企业503家。所以每年5至10月份旅游旺季，会另外聘请16名食品安全协管员加强餐饮食品监管，充实基层监管力量，夯实监管网格，提高监管覆盖面。”

海陵区食药监局成立于2013年12月底，为强化海陵岛的食品药品安全监管夯实了基础。

每年旅游旺季来临之际，阳江市政府都会在海陵区召开全市旅游景区餐饮服务食品安全工作现场会，要求市县两级政府之间、食药监管部门和旅游监管部门之间、监管部门与企业之间层层签订旅游景区餐饮服务食品安全责任书，健全“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业是第一责任人”的餐饮服务食品安全责任体系。

海陵区食药监局还通过推进“明厨亮灶”工程和“餐饮服务食品安全示范街”，着力提升餐饮安全消费环境。

目前，海陵区已完成餐饮服务单位量化分级评定总数503家，量化率达96%；完成“明厨亮灶”工程建设302家，完成率60%，海陵区要求“明厨亮灶”今年底达到百分百覆盖。“明厨亮灶”一般是以视频监控的模式，也有用透明玻璃窗展示的模式。在海陵区采取透明玻璃窗的比较多，更符合那里小餐饮的经营模式。

旅游中心区的保利玉露天街是海陵区唯一一条正在创建广东省食品安全示范街的街道，将于今年9月验收。目前有15个商家在营业，包括3家流通企业，H区商业街致力打造文化时尚与美食融合的“船文化”商业街。海陵区通过打造餐饮安全示范街，来提升餐饮安全消费品牌。海陵区管委在闸坡螺洲公园设立了LED电子显示屏，用于公示旅游景区的相关工作情况、食品抽检结果、日常监管信息、食品安全宣传资料、食品安全动漫宣传片、曝光违法企业黑名单，并适时发布餐饮服务食品安全消费预警、提示，引导游客到证照齐全的食品经营单位消费，尽量选择食品安全监督量化等级较高或已实施“明厨亮灶”的餐饮店就餐，增强游客自我保护意识和处理突发食品安全事件能力。

海味鱼干、地方特产是游客购买手信的首选之一，每年的旅游旺季，闸坡一夜埕街人气最旺。海陵区食药监局以闸坡一夜埕街、景区以及市场周边等地的海味店、超市、特产店为监管重点，检查海产品的生产日期、存放、溯源等，严格监督食品经营者落实和细化食品经营法定责任和义务，把好食品进货关、销售关和退市关。海陵岛海洋渔业资源十分丰富，鱼、虾、蟹、贝、藻类等一应俱全，是海陵岛旅游食品的一大特色，大多数游客慕名而来都是为了能亲临美景和享受一顿鲜美的海鲜大餐。因此，海陵区食药监局会定期或不定期在景区市场交易高峰期对进场销售的蔬菜、海鲜类水产品进行随机抽样，重点对水产品的高风险点，以农残、氯霉素、孔雀石绿、甲硝唑等项目为重点进行监测抽样检验，为景区食品安全把好最后一道关。“近两年，海陵区共抽检水产品154批次，合格149批次，合格率96.7%。通过抽检，提高监管工作的靶向性，努力降低全区食品安全风险，及时消除食品安全隐患。”海陵区食药监局监管人员李光说。

据介绍，海陵区食药监局实行“5+2”“白+黑”监管制度，每周安排四个小组分四个片区开展巡查，主要是对重点企业、重点区域、高风险水产品进行重点监控，尤其对承接旅游团餐的餐饮店重点监控，落实24小时值班和投诉及时处理制度，确保不发生食品安全事故。

在食品药品监管人员的辛勤努力下，监管频率和监管力度不断加强，全区食品生产经营持证率不断上升，近年来，没有发生重特大食品药品安全事故，切实保障了岛上居民和外来游客的饮食安全。（记者 陈海荣 通讯员 彭丽宇）