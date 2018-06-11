甘肃加强 农村食品安全治理

日前，甘肃省食品药品监管局召开省、市、县、乡四级农村食品安全治理工作推进视频会议，总结全省2018年以来开展农村食品安全治理工作情况，对全省农村食品安全治理工作进行再安排、再部署。

会议确定围绕六项重点开展农村食品安全治理:一是农村食品市场无证生产经营或超范围生产经营行为；二是农村“四小”（食品小作坊、小销售店、小餐饮、小摊点）生产经营单位设施条件不符合标准要求、从业人员依法诚信经营意识淡薄等问题；三是农村食品生产经营者落实食品安全管理制度不严格不到位，食品索证索票、进货查验和台账记录不落实等问题；四是农村食品生产经营场所环境卫生差、生产经营区与生活区混杂、不按条件要求储存食品等问题；五是生产经营“五无”、过期、“山寨”傍名牌食品，以及不符合食品安全标准的食品和保健食品、虚假宣传及欺诈消费等违法违规行为，防止问题食品流入农村市场；六是生产经营设备设施工具、用具等不按规定清洗消毒和保洁，人员卫生防护不到位，甚至带病上岗等问题。（丁怡媛）