热词： 　滚动 招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

甘肃加强 农村食品安全治理

2018年06月11日08:52 来源：中国医药报

　　日前，甘肃省食品药品监管局召开省、市、县、乡四级农村食品安全治理工作推进视频会议，总结全省2018年以来开展农村食品安全治理工作情况，对全省农村食品安全治理工作进行再安排、再部署。

　　会议确定围绕六项重点开展农村食品安全治理:一是农村食品市场无证生产经营或超范围生产经营行为；二是农村“四小”（食品小作坊、小销售店、小餐饮、小摊点）生产经营单位设施条件不符合标准要求、从业人员依法诚信经营意识淡薄等问题；三是农村食品生产经营者落实食品安全管理制度不严格不到位，食品索证索票、进货查验和台账记录不落实等问题；四是农村食品生产经营场所环境卫生差、生产经营区与生活区混杂、不按条件要求储存食品等问题；五是生产经营“五无”、过期、“山寨”傍名牌食品，以及不符合食品安全标准的食品和保健食品、虚假宣传及欺诈消费等违法违规行为，防止问题食品流入农村市场；六是生产经营设备设施工具、用具等不按规定清洗消毒和保洁，人员卫生防护不到位，甚至带病上岗等问题。（丁怡媛）

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读
六招让卫生间臭味跑光光 多肉植物致幻怎么避伤害？
生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！【详细】

头皮比脸皮还怕老！头发最怕你做这6件事
很多人注意皮肤的防护，却不知道头皮比脸皮还怕老，这几点头皮最怕的事情千万别做了!【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn