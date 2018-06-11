白内障不可逆 手术拨“迷雾”

随着我国人口老龄化程度的日益加剧，老年性疾病逐渐成为社会和家庭关注的焦点问题。白内障作为眼科首位致盲疾病，在老年人中较为多发，其患病率及患病人数在不断上升。据相关数据统计，老年性白内障在中国60岁~89岁人群中发病率达80%，90岁以上发病率可达90%以上。那么，白内障到底是怎么回事？

退行老化不可逆

73岁的韩阿姨这几个月视物越来越模糊，总感觉眼前有东西，可是眼睑中并没有异物感，虽说戴花镜能够缓解这种模糊，但是却无法消除它。到医院就诊后，韩阿姨被诊断患了老年性白内障。

原来，我们的眼球中有一个重要的屈光间质叫晶状体，呈双凸面透镜状，因某些原因使原本透明的晶状体发生了浑浊，变得不透明，光线无法投射在视网膜上，出现视物模糊，这便是白内障。

“我们晶状体受到的氧化损伤、紫外线的照射等是随着年龄的增加而不断积累的，白内障是一种老年性的变化。”北京大学人民医院眼视光中心副教授王凯解释道，老年性白内障是一种晶状体的退行性病变，就像长白发一样，人到了一定年龄就会出现。随着年龄的增加，受环境、营养、代谢和遗传等多种因素对晶状体长期综合作用的影响，白内障的发病率会越来越高。但人和人存在个体差异，有的人会早得几年，有的人会晚得几年。仅就现阶段而言，人的衰老是无法逆转的一个必然过程，作为老化性疾病，老年性白内障目前也不能逆转。

首都医科大学附属北京同仁医院眼科主任医师王海燕提醒，白内障还有外伤性白内障、代谢性白内障、并发性白内障、辐射性白内障等多种类型，老年性白内障最为多见，但白内障并非老年人的“专利”。除了老龄化因素，流行病学资料、大量不同国家开展的研究也证实，太阳照射特别是紫外线照射对于白内障的加速形成是有明确促进作用的。高原地带居民多发白内障，与紫外线照射密切相关。王凯提醒，夏天佩戴墨镜保护眼睛是十分必要的。此外，全身性疾病，如糖尿病患者易发白内障，因此应当严格控制血糖。

看远看近都模糊

很多眼科疾病都表现为视物不清，那么出现哪些症状就要引起警惕呢？王凯解释道：“老年性白内障表现为视力逐渐下降，远近都看不清，一般来说，很少会突然出现看不见的情况。”王海燕介绍道：“老年性白内障主要表现为慢性、长期、无痛性的视力下降。”她补充道，除了视力障碍，白内障还可能有色觉的改变、视野的缺损等症状。

王凯介绍道，虽然近视与白内障都有视物不清的表现，但是两者病因不同，近视是屈光的问题，而白内障则是光学元件变浑浊。但有一些较为特殊的白内障是以近视的突然加深或是进行性加深为表现的，应引起注意。有些老年人反映老花眼突然变清晰了，这可不一定是件“好事”，有可能是出现了白内障，需要及时进行诊断。

老年性白内障一般双眼患病，但发病可能有先后，严重程度也不一致。王海燕介绍，一般通过视力、眼压、裂隙灯等标准眼科检查就可以确诊白内障。身为子女，如果家中老人反映出现视力逐渐下降的情况，要引起充分重视。初发期白内障晶状体周边会出现浑浊；当晶状体浑浊严重时，在手电筒下肉眼便可直接看到。

手术治疗最有效

那么，得了白内障一定要手术吗？“如果是早期白内障，没有特别影响视力，这时以观察为主，或者是使用可以延缓的药物，但是药物的作用非常有限。”王凯提醒，患者不可迷信网上被“神化”的各类眼药水，它们既不能治愈白内障，也不可逆转白内障的发病过程。即使是减缓白内障发展的进程，作用也非常有限。

王海燕表示：“对于老年性白内障，手术是目前公认唯一有效的治疗手段。应该说，白内障手术是一种比较稳妥安全的手术。”“现在治疗白内障使用的是超声乳化联合人工晶状体植入术。这种治疗方式是把白内障浑浊的晶状体打碎吸出，置换成人工晶状体。一般来说，视力降到0.3~0.4的患者就要考虑接受白内障手术了。”王凯说。

白内障的治疗手段是个体化的，根据患者需求而定。是否需要进行白内障手术，一方面要根据患者实际的病情，另一方面要根据患者的需求。有的患者对于视力的要求比较高，即使视力没有降低到0.3~0.4，但存在明显的视力异常，这种情况也可以考虑进行手术。王凯提醒，进行白内障手术需要考虑患者的全身耐受状况。严重的糖尿病或是高血压患者不能马上进行白内障手术，可以等血糖、血压控制好之后再考虑进行手术。

王凯提醒，患者没有必要因为恐惧或忧虑而拖延手术。如果白内障不及早治疗，囊膜破裂的白内障会脱位到前房造成急性青光眼，已经“熟透”的白内障有可能掉入玻璃体腔中，甚至有可能引起视网膜脱落。“目前白内障手术是十分成熟的技术，老年人没有必要心存疑虑。相反，拖得越久，越容易出现问题。如果拖到了只有光感的时候，就是复杂白内障，晶状体非常硬，手术不好做，还容易出并发症。”

王海燕介绍，手术时进行点眼药的局部麻醉，有一些特殊情况，必须在全麻的情况下进行手术，虽然手术风险很低，但是出于安全性考虑，一般双眼不在同一天进行手术，避免感染。术后，一般需要按照医嘱在术后一周、一个月、三个月等时间点复查，并按时按医嘱点药。（记者 满雪）