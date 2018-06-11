首都医科大学附属北京朝阳医院副主任医师 王 飚

作为尿液的“中转站”“蓄水池”，膀胱和人的健康、生活息息相关。因此，平时要关注小细节、养成好习惯，呵护膀胱健康。以下七点应牢记。

1.要及时补充水分。对于膀胱有问题的人来说，饮水充足非常重要。有人为避免内急时找不到厕所，会控制饮水量。然而，喝水少会导致尿液变浓，刺激膀胱内膜，反而使人们在尿量很小的情况下频繁如厕。成年男性每天应该喝大约2.5升水，女性约2升水，要在一天内舒缓、均匀地喝水，不要一次喝太多。

2.少吃刺激膀胱的食物。一些食物会刺激膀胱，导致尿频、尿急、尿痛，且每次尿量少，应予以注意。这些食物包括：加工肉类、奶制品（奶酪、酸奶）、番茄以及番茄酱烹制的蔬菜、水果（猕猴桃、柠檬、菠萝）、调味料（辣椒粉、酵母膏）、豆制品、醋、酒、柑橘类果汁、苏打水以及含咖啡因的饮品等。

3.保护肠道菌群。肠道菌群对免疫系统有很大作用，因此对膀胱和尿道健康也很重要。可通过补充益生元和益生菌来促进其健康。此外，减少人工甜味剂摄取量、饮酒以及摄入足够的纤维等也能保护肠道菌群健康。

4.别在没尿意时如厕。有些人，尤其是膀胱有问题的人，去小便是为了“以防万一”。但如果常在没有尿意时去厕所，就会破坏排尿反射。不过患者可通过拉长小便间隔等方式将排尿反射恢复正常。

5.时常关注尿液性状。尿的颜色、气味会透露健康信息。尿液呈淡黄色表明体内代谢状况良好。颜色较深、气味刺鼻是脱水信号，如像水般清澈，可能是喝水过多、过快了。

6.多做锻炼。提肛运动、收紧骨盆底肌肉等，能控制活跃过度膀胱。小便时放缓速度并憋住尿流，就能感受到盆底肌。

7.积极寻求治疗方法。膀胱问题很普遍，患者不应该讳疾忌医。与有相似经历的人交流，可以在精神和治疗上得到帮助。此外，尽早就医必不可少。（李 伟）