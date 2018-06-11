河南许昌出台住院护理扶助政策 每年最高可获6000元补助

记者近日从河南省许昌市政府获悉，该市在河南率先实施60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助政策，当地60周岁以上独生子女父母因病住院时，每年最高可获得6000元的扶助资金；女方在49周岁以上的失独家庭、伤残独生子女父母因病住院时，每年最高可获得9000元的扶助资金。

许昌市采取政府购买商业保险的形式，由商业保险机构为符合条件的扶助对象发放住院护理扶助资金。符合条件的独生子女父母住院期间，由商业保险机构给予每天100元的扶助资金，一年累计不超过60天；女方在49周岁以上的失独家庭、伤残独生子女父母住院期间，由商业保险机构给予每天150元的扶助资金，一年累计不超过60天。

住院护理扶助制度扶助病种主要包括13类1059个病种。扶助对象出院后可向所在县（市、区）商业保险机构提出扶助申请，统一提交申请材料。商业保险机构受理申请后在5个工作日内完成审核，在20个工作日内将扶助金发放至扶助对象指定账户。

住院护理扶助保险所需资金由许昌市、县（市、区）两级按照1∶1比例分担，分别纳入各级财政预算，由财政部门按照实际参保人数据实拨付。此举将为该市4万余名相关人员及家庭带来福祉。（记者李季）