充电赋予医学植入材料抗菌性能

近日，中国科学院北京纳米能源与系统研究所的研究人员发现，充电可使材料获得抗菌性能。这为赋予医学植入材料抗菌性能提供了新的方法。人们可通过充电，使得骨科植入材料的二氧化钛表面获得抗菌性，从而减少术后感染和并发症的风险，并促进成骨细胞在植入物表面的黏附和生长，利于骨折后的修复治疗。该成果论文近日发表在《自然·通讯》上。

很多植入材料都是通过表面的物理修饰或化学改性，获得一定的抗菌性能，且这些修饰的作用机理都与“电”相关。比如，在钛基材料表面注入银、锌等纳米颗粒发生电化学反应，使钛基底获得抗菌性能；又如，在材料表面加入带正电荷的高分子，也可使材料获得抗菌性能；再如，将电场直接作用在小尺寸纳米材料表面，也可对细菌造成电穿孔，起到杀菌的效果。

生物细胞时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢产生能量，通过电子在呼吸链上的一系列蛋白之间的传递所实现的，而且微生物对于外界的电扰动更为敏感。

纳米能源所李舟课题组和王中林课题组2017年进行联合研究，将摩擦纳米发电机输出的电压、电流连接到修饰了氧化锌纳米线和纳米银颗粒的碳布电极上，并让细菌溶液从碳布电场之间流过。结果发现，发电机停止供电的20分钟内，碳布电极依然对细菌具有很强的杀灭作用，且电极材料的电容越大，断电后的长期抗菌性能越强。同时，在断电后处理的细菌胞体内，检测到了强烈的活性氧信号。

在此基础上，研究人员和香港城市大学朱剑豪课题组合作，将原来的动态流动体系改为静态处理体系，并采用基于二氧化钛纳米管的电容性材料，用碳修饰来增加材料的电容进行研究。电容材料获得了新的抗菌性能，且抗菌性能力与材料电容呈正相关。而且，不仅是纳米发电机供电，常见的直流、交流电源供电都可以产生这样的效应，在被处理的细菌胞体内，同样检测到了活性氧信号。据此，研究人员确认，充电可以赋予原本不抗菌的电容性材料以抗菌性能是普适现象，并命名为“充电后的抗菌性”。

研究发现，充电对碳掺杂二氧化钛表面的生物相容性没有任何不利影响，甚至促进了成骨细胞在基底上的黏附和生长，有望据此设计更多的电对材料的修饰方案并开发更多用途。（记者王潇雨）