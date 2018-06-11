盛夏将至，如何预防“空调病”

连日高温,家中、工作单位、各种室内公众场所纷纷把空调开足马力,来对抗酷暑的高温。但是在空调清风送爽的同时,各医院的门诊却迎来了这样一群患者,他们的症状虽然呈多样性,但是都有一个共同的病因,那就是都与用空调有关。

空调病的症状表现因人而异,呼吸系统、消化系统、关节肌肉、神经系统最易受累。常见的症状有发热、畏冷、疲乏无力、身体紧缩感、麻木感、头晕、头痛、皮肤发干发紧、皮肤过敏等症状。累及呼吸道时可引起咳嗽、打喷嚏、流涕等类似感冒的症状,严重者可合并细菌、真菌感染,可引起下呼吸道疾病,如肺炎。胃肠道受累时可表现为厌食、腹痛、腹泻、恶心呕吐等。如果肌肉关节受凉,还会导致肌肉酸痛,关节疼痛、僵硬、屈伸不利等症状。夏季发生的面神经炎、皮肤局部末梢神经炎也是空调病的常见症状,严重者甚至可以出现面瘫,其症状表现为口眼歪斜。有些女性还会出现月经不调、痛经等症状。

空调病最好的避免方法就是预防。首先,在每年空调使用季来临之前就要做好空调的清洁、保养,因为长时间不使用空调,风道、出风口可能会沉积大量的粉尘或者有一些定植的细菌,如果不做清洁就开始使用,在风的作用下粉尘、细菌飘散在空气中会造成敏感人群的呼吸道反应。相同道理,长时间使用过程中的空调,机组部位容易滋生细菌和霉菌,所以在使用过程中要定期清洁空调,使用消毒剂杀灭和防止微生物的滋生。另外,我们使用空调一般是在密闭的环境中,所以一定要禁止室内吸烟行为的发生,同时每天都要定时(一般以2-3小时为宜)关闭空调、开窗通风,保证室内空气的流通和新鲜,防止有害气体和粉尘的堆积,有能力的情况下可以同时配置新风系统。

其次,需要做的是一定要设置好空调合适的温度,一般建议空调使用时,设定的室内温度与室外温度差不超过5℃-8℃,室内温度保持在26℃-28℃为佳,并且室内温度不低于26℃。因为如果室内外温差较大,就容易造成机体适应不良,我们人体的植物神经系统难以适应,就会出现人体的生物节律及植物神经功能紊乱。同时“冷”感觉还能使我们的交感神经兴奋,导致腹腔内血管收缩,胃肠运动减弱,从而出现诸多胃肠道症状；“冷”还能使我们的体表血管急剧收缩、血液流动不畅,使关节受冷导致关节痛。所以一定要注意室内外温差不要过大,切勿贪凉。

另外,长时间使用空调会造成空气干燥,空调环境下的人群普遍会感到皮肤、口、眼、鼻干燥的情况,所以适度地增加空气湿度是非常必要的,可以把空气的湿度控制在40%-60%,在这种湿度下,病原体的致病能力、传播能力会迅速下降,同时在这种湿度下,人体也会感到更加舒适。当然长时间处于空调环境工作的朋友一定不要忘了水分的补充,要多喝水、补充水分,以加速体内的新陈代谢,避免皮肤、口、眼、鼻干燥情况的发生,同时皮肤干燥明显的时候可以适度的使用补水喷雾缓解症状。

需要提醒的是,如果工作环境的原因不能避免长时间使用空调或者是不能避免空调直吹身体的话,首先一定要自己注意身体的防护,穿长裤、长袖的衣服,并且要注重足部的保暖,必要时可以加盖小毯子防止身体受寒；其次,饮食方面应该注重新鲜蔬菜、水果及谷物类食物的补充,以增进机体的新陈代谢,同时夏季饮品应以温热为宜,要避免过多的冷饮及糖分过多的饮品摄入。金银花、菊花、荷叶、淡竹叶、薄荷、生山楂、乌梅等或煮或泡都是非常理想的夏季饮品,大家不妨一试。(来源:人民网)