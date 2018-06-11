脑出血“混合征”进入美临床评分体系

重庆医科大学附属第一医院神经内科李琦副教授于2015年提出的脑出血“混合征”，近日被哈佛大学麻省总院脑出血专家组作为重要临床评分内容，纳入全新临床量表，用于预测脑出血后早期血肿扩大。该成果由哈佛大学脑出血团队发表在知名学术期刊杂志《卒中》上。该临床量表由多国脑出血领域专家共同提出，于5月发表并推广，具有极高的临床价值。

约1/3的脑出血患者在发病24小时容易发生早期血肿扩大。然而，目前能准确预测早期血肿扩大的指标较少。在重庆医科大学谢鹏教授和重庆医科大学附属第一医院神经内科秦新月主任的指导下，李琦于2015年研究发现脑出血血肿成分的不同，在平扫CT片上表现出不同的亮度，于是将CT上有明显边界的低密度区域与高密度区域的混合定义为“混合征”，并提出了用CT“混合征”作为预测血肿扩大的一种方法。这种方法易于使用，同时在预测血肿扩大方面具有高度特异性。这项研究被美国脑出血指南制定专家、哈佛大学麻省总院教授用哈佛大学10年来近千例病人进行了验证，证实了该征象在临床中能准确预测脑出血的变化趋势。

在此之前，由外国学者提出的血管成像CT造影剂外渗，又称为CTA“点征”的方法需要急诊早期完成CTA检查，费用高，在美国也仅有少部分医院能完成。与之相比，平扫CT速度相对快，诊断相对容易，价格更为低廉，适合全球推广。 （记者张立斌 通讯员李丹）