给娃买鞋学问不少 避开四大误区

处于生长发育期的孩子活蹦乱跳，精心为其选一双鞋，不仅关系到安全，更有利于培养正确走路姿势和足部健康。不过，家长为孩子选鞋一定要避开几个误区。

误区一：孩子脚长得快，选大一码。这种做法非常不可取。孩子穿过大的鞋走路时，脚得不到很好地固定，难以掌握重心，会影响活动和行走的正确姿势。

家长可为孩子挑选宽松但脚不会在里面挪动的鞋。另外，不要让孩子穿顶脚的鞋，否则对脚部肌肉和韧带发育不利。最佳鞋子是穿鞋后剩余空间能伸进一个指头。由于儿童长得快，最好3个月左右更换一双鞋。

误区二：鞋底越柔软越好。有些妈妈给孩子选鞋时，优先选择柔软度高的，觉得穿着舒服。这对刚学步的宝宝可以，但到了孩子蹒跚学步时，太软的鞋则不太合适。因为这时孩子的关节和韧带正处于发育期，但平衡能力不强，如果鞋子过软，双脚得不到固定支撑，走起路来容易左摇右晃，不仅容易养成不良走路姿势，还有可能扭伤脚踝。

给孩子选鞋鞋底软硬度应根据年龄段来选。不会走路的宝宝可选择柔软的鞋子，已经会走路的，鞋底应软硬适中。

误区三：鞋面宽松、柔软的好。鞋面太软太宽松不能起到很好的包裹、保护双足作用。有些孩子好动，走路时喜欢踢东西，如果鞋面太软，脚可能被硬物损伤。建议选择鞋面略硬的鞋，可更好地保护孩子的脚尖。

误区四：追求时髦，选择时尚款。有些家长为孩子买鞋时，喜欢追求时髦，让孩子过早穿上高跟鞋、雪地靴等。时尚款式固然美观，但对孩子的脚来说可能不太合适，如高跟鞋可能导致足部发育异常。还有些家长为孩子选择叫叫鞋、闪光鞋，殊不知这些鞋子的声音、亮光，会转移孩子注意力，让其只顾着低头看鞋，忽略了走路平衡，容易发生危险。

建议给孩子买鞋，不能仅注意外观，更要注重鞋的质量，尤其要避免选购劣质、气味重的。另外，留意一下鞋的设计，最好不要有多余的小零件，以免刺伤孩子或被误吞。