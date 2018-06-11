贵州今年招录800名免费医学生

贵州省卫生、教育等部门近日印发通知明确，42018年该省将分别招录本科层次400名和专科层次400名农村订单定向免费医学生，对参加高考统一录取的考生，单列志愿、单独划线、提前录取。

据悉，2018年，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局分配贵州400名本科层次免费医学生招录任务，包含临床医学300名和中医学100名。贵州医科大学、遵义医学院及贵阳中医学院作为承担本科层次免费医学生培养任务的院校。今年，贵州继续实施专科层次农村订单定向免费医学生培养项目，将招录专科层次免费医学生临床医学300名和中医学100名。专科层次免费医学生培养任务由遵义医药高等专科学校、毕节医学高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、黔东南民族职业技术学院、贵阳护理职业学院、毕节医学高等专科学校承担。

贵州省教育厅将免费医学生作为定向招生纳入2018年普通高等教育招生计划，招生录取由省招生考试院具体负责。免费医学生招生面向定向所在县生源，结合今年免费医学生分配到各县（市、区、特区）的计划数，按考生户籍以县为单位择优录取。按考生志愿投档录取后，如定向县生源不足，将进行补报志愿，全省具有本科层次和专科层次免费医学生报考资格的考生可以分别补报本科和专科。拟录取免费医学生需与定向县（市、区、特区）卫生计生局、人力资源和社会保障局签订就业协议书。（记者张晔）