专家：腰椎疾病不能根治 民间秘方要慎用！

近年来，腰椎病的临床发病趋向越来越年轻化。随着生活节奏的加快和互联网技术的应用，低头玩手机、长期伏案工作已成为引发腰椎疾病最为常见的原因。那么如何判断腰椎疾病？又该如何预防？

近期，北京积水潭医院脊柱外科副主任医师刘亚军做客人民健康大讲堂栏目，就“腰椎疾病背后的秘密”这一话题与网友进行交流。

北京积水潭医院脊柱外科副主任医师刘亚军

有些腰痛不能耽误，有些不必小题大做

刘亚军表示，有些腰痛不能耽误，有些则不必小题大做。刘亚军指出，偶尔的疼痛、但并不会反复发作的腰痛，没必要过多干预；但如果出现白天不疼、晚上会被疼醒的情况，往往是炎症性的疼痛或者肿瘤性的疼痛，需要特别关注。

刘亚军介绍，游泳是锻炼腰部肌肉最好的运动，还有一些简单的腰背肌锻炼，比如“小燕飞”、“高抬腿”等，这些运动可以预防和缓解腰椎疾病，但是运动过量也会造成腰部不适，要特别注意。一些负重运动，，比如跑步、打太极拳等对于预防骨质疏松疾病有一定效果。打篮球、踢足球的高强度运动，只要不出意外，运动完后没有加重症状的情况，也可以适量去做。

腰椎间盘突出不能根治 可康复治疗

“腰间盘突出能治好吗？”这是经常被患者问到的问题。刘亚军表示， 70% 的腰间盘突出症患者可以保守治疗，通过锻炼、康复、服用药物或者一些保守治疗方法都能治好，另外30%的人需要做手术。但是无论何种治疗手段，都要加强保养，从而预防复发。

治疗腰椎疾病 这些误区要避免

刘亚军强调，治疗腰椎病有很多误区，这些误区坚决不能碰。

误区一，暴力推拿按摩。对于老人来说，暴力的推拿会给老人腰椎带来二次伤害，最终造成病不能治。

误区二，骨折急性期要避免做热敷。热敷会加重肿胀，加重疼痛，正确的做法应该是冷敷，冷敷减少收缩，可以帮助减轻疼痛。

误区三，腰疼得不到正确判断，忽略了治疗的关键期，从而引起其他疾病的发生。

误区四，盲目害怕手术，应该相信医生，相信科学。

误区五，相信民间秘方。腰椎疾病不能根治，只能控制，患者相信民间秘方的大部分原因是想找到除根的方法，但是民间秘方并不能除根，所以要慎重。