专家：婴幼儿出“疹子”不消应警惕出血性疾病

进入春季后，气温回升，蚊虫滋生，一些家长发现婴幼儿身上出现皮疹时可能不太在意，认为是蚊虫叮咬引起的。专家提醒，很多疾病产生的皮疹与蚊虫叮咬极为相似，家长应学会识别，尽早就医，以免耽误孩子治疗。

据长沙市中心医院新生儿科主任王团美介绍，一些婴幼儿身上出现皮疹，还伴有瘀斑，按压不褪色，这其实不是单纯的皮疹，而有可能是出血点。当婴幼儿身上出血点不断增多时，血小板可能降至危险程度。血小板是身体止血的关键因素，低水平的血小板易致婴幼儿发生自发性出血（肺出血、脑出血等）。

王团美提醒，普通皮疹和出血点有区别。新生儿期的皮疹可能因感染、过敏等因素诱发，伴痛、痒等不适感，患儿有哭闹表现，一般为丘疹，周围伴红肿，按压可褪色。如皮疹可自行消退，一般不需要特殊处理，如果持续不消退甚至加重，需要及时到皮肤科就诊，对症处理。

王团美提醒，如果婴幼儿身上有出血点，其表现出的“皮疹”一般不会高出皮肤表面，周围不伴红肿等症状，按压不褪色，散着出现或者融合成片。一旦出现这种情况，家长需要重视，这可能合并了血小板和凝血方面的问题，一定要带孩子到医院就诊，千万别拖延。（记者帅才）