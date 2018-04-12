云南三代“咖农”的中国“咖啡梦”

周末午后，中国咖啡主产区云南省普洱市，阳光和煦。市郊南岛河村的小凹子咖啡庄园内，77岁的“咖农”廖秀桂，正手冲咖啡提神。窗外，300亩咖啡林，郁郁葱葱。

这里，是当地最好的咖啡林之一。但很难想象，21年前，这里还只是一片荒地。

“这个山谷，气候非常适合种植咖啡。但水土流失严重，当地人只偶尔来放牛。”廖秀桂告诉记者，20多年来，他和老伴张福丽及咖农们，年复一年地种树、施肥、引水、试种，最终得到了咖啡巨头雀巢的认可。

“20多年来，我们的咖啡园从无到有。云南的咖啡产业，也由小到大。”廖秀桂说，1964年他大学毕业后，就从海南来到云南发展热带作物种植。作为云南最早的咖啡人之一，他见证了云南乃至中国咖啡种植业的发展，心中也始终有着一个朴素的梦想——壮大咖啡产业，带动更多农民致富。

正是在他们的努力下，如今，普洱市的咖啡种植面积已突破78.9万亩，年产咖啡豆5.86万吨；咖农规模达7.5万余户30余万人。咖啡产业成为当地人民致富、企业增效、出口创汇的骨干特色产业。

相比老“咖农”对种植的执着，后起之秀李洪方野心更大。“将中国云南小粒咖啡打进国际市场”，是他们的“咖啡梦”。

本世纪初，精通外语的李洪方在雀巢西双版纳分公司工作一段时间后，开始单独向国际市场推介云南小粒咖啡。

“如果不打破国际采购商的垄断，国产咖啡将永远处于被动地位。”李洪方介绍，2001年，在还只能拨号上网的年代，他就拉了一根网线，以电子邮件的形式，向海外企业一家一家地推介云南咖啡。当年，他成功卖出2个集装箱的咖啡原豆。

如今，云南咖啡的出口版图已扩大至美国、德国、法国、日本、韩国等30多个国家和地区。李洪方的儿子李冠霆、廖秀桂的女儿廖海鹰等新一代“咖农”，却又将目光拉回国内。

“云南咖啡出口到众多国家，但却长期缺乏议价权，增产不增收。”李冠霆称，当前，他们开始反思原有的单一出口发展模式，探索变革。而国内咖啡消费市场的崛起，正给本土咖啡精细化种植及加工带来机遇。

李冠霆在父亲原有贸易的基础上，建立属于自己的咖啡品牌及培训学校，并着手建立咖啡大数据。廖海鹰则正尝试通过多样化的加工方式，打造精品咖啡。

“有属于国人自己的一杯咖啡，是中国咖啡人共同的情结。”李冠霆说。

廖海鹰认为，通过培育自己的产品和市场，中国咖农也终将在国际市场拥有更多的话语权。