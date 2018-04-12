春季马铃薯低温冻害防护和灾后减损生产技术指导意见

4月5日-7日，受较强冷空气影响，中东部遭遇大风降温天气，气温下降10℃-20℃，部分地区气温降至0℃以下，在田马铃薯遭受不同程度冻害。预计4月12日-13日，中东部还有一次降温降雨过程。为减少灾害损失，科学防灾减灾，特制定春季马铃薯低温冻害防护和灾后减损生产技术指导意见。

合理安排播期。马铃薯喜冷凉，但不耐低温。一般气温0℃-2℃时，马铃薯地上部分易受冻，叶片和茎秆组织出现水浸状损伤，继而枯死。冻害对马铃薯不同发育阶段的影响不同。马铃薯苗期、薯块膨大中后期遭遇霜冻一般对产量影响较小，薯块形成期遭遇冻害将严重影响产量，甚至绝收。中原地区设施和露地马铃薯早春易遭遇霜冻和倒春寒，应选用耐冻或早熟品种，同时依据设施保温情况，合理安排播期，科学避灾，降低冻害发生风险。

做好冻害预防。根据天气预报，在低温来临前，可在田间采取灌水、覆盖、培土等措施，减轻低温危害。灌水。低温来临前一天在垄沟灌水2/3，利用水的比热提高田间温度。低温过后立即排水，以免造成渍害。有条件的地区建议改沟灌为喷灌。覆盖。低温来临前，马铃薯苗期可采用稻草、秸秆、地膜等进行覆盖。中后期可搭小拱棚，保护植株。培土。低温来临前及时进行田间培土，覆膜马铃薯应在膜上覆土。同时可追施火土肥、草木灰等热性农家肥，提高防寒防冻能力。喷施防冻剂。低温来临前喷施适合的植物防冻剂溶液，增强植株耐冻性。

加强冻后管理。冻害发生后，应及时采取措施，降低灾害损失。田间管理。及早清除设施大棚周边积雪，及时压膜或重新覆膜，加固和修复棚室。清理棚室排水沟，避免大棚出现积水，干旱地块及时浇水。晴日适时通风，降低棚内空气温湿度；夜间加盖薄膜、草帘（席）和网纱保温。天气放晴后，缓慢揭除保温覆盖物。对于露地栽培，应尽快排除田间积水，受冻害较轻地块及时清除地上部分冻死枝叶，抢晴中耕，疏松土壤，提高地温，促进马铃薯生长发育。肥药管理。喷洒有效药剂，预防枝条腐烂及马铃薯晚疫病、黑痣病等病害发生。天气回暖后，每亩追施15公斤尿素和0.2%-0.5%的磷酸二氢钾60-80公斤，喷施浓度为3-5ppm的农用赤霉素等灾后恢复剂（须按说明施用），促进新芽萌发生长。此外，现蕾或花期马铃薯遇到低温，如下部叶片受冻较轻，及时去掉上部冻死枝叶，每亩叶面喷施0.2%-0.5%的磷酸二氢钾60-80公斤，增强光合作用，延缓叶片衰老，尽量减少产量损失。