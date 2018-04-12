秋裤短袖“齐飞” 穿衣仍需讲究

刚刚过去的清明假期仿佛一场浓缩版的冬日再现，让不少外出踏青的市民把已经脱掉的秋裤默默穿上。好在坏天气及时按下“暂停键”。这几日，全国强势回暖，大部分地区气温转为较常年同期偏高。接下来，天气风向标还将如何运转？这回秋裤可以收起来了吗？

北京网友“言一”：清明期间冷空气产生的天气背景是什么？是不是“倒春寒”呢？

主持人：冷空气活跃与否与东亚大气环流的状态密切相关。前期，我国大陆受宽广的高压脊控制，天气晴好，气温回升明显，华北地区比常年同期偏高6℃以上。进入4月份以来，随着高压脊东移，环流形势由纬向环流转为经向环流，利于冷槽携带的冷空气南下，于是长期堆积在西伯利亚一带的冷气团不断分裂成一股股冷空气并南下，造成4月5日至6日冷空气过程及降温。

“倒春寒”是指初春气温回升较快，在春季后期气温较正常年份偏低的天气现象，具体标准是连续3天或以上，日平均气温小于等于12℃。这次冷空气过程降温幅度虽然较大，但主要原因是前期气温明显偏高，降温后全国大部地区气温较正常年份并未明显偏低，且气温在4月7日就开始逐渐回升，持续时间较短，不属于长期气温明显偏低现象，称为“倒春寒”也比较勉强。

河南网友“拼搏哥”：未来几天全国天气走势如何？会有较大波动吗？

主持人：冷暖交替、变化无常是春天的特点。未来10天，我国大部地区气温多起伏，但总体为回升趋势。4月11日至14日，还将有一股中等强度冷空气席卷我国大部地区。其影响范围与清明期间的冷空气相当，只是北方大部气温将再度转为偏低，华北、东北地区、黄淮等地气温较常年同期偏低1℃至2℃；西北地区及南方大部地区气温偏高1℃左右。

安徽网友“江边渔人”：春季气温幅度变化大，该如何穿衣保暖？

主持人：合理穿衣，因时增减衣服是应对春季气温变化、早晚温差大的有效方法。随气温和人体自身的变化，注意穿衣保暖。早晚天气凉时不妨多穿件外套，中午暖和时就适当减件衣服。外出活动时穿衣更要讲究“层次”，不怕多穿几层，等准备活动做完或锻炼一会儿身体发热后，再脱下外衣，免得室内外温差太大，身体不适而着凉感冒。此外，春季宜穿中厚丝织面料外衣，能较好地适应春天温热阴寒的天气。在气温回暖的同时，天气愈发干燥，大家还需注意保湿补水，并加强防火意识，谨防火灾发生。 （郭静原）