合不来别怪三观 懂得处理差异才合得来

生活中常有这样的事，本来情投意合的两个人，在一起一段时间突然发现水火不容、无法相处，对外自称“三观不合”。“三观不合”到底是啥？

“三观”指的是人生观、世界观、价值观，其实是很抽象的，说不明白到底哪里不合的人通常会用“三观不合”来概括两人的分歧。事实上，那些导致我们不合的观念不胜枚举，且非常具体地存在于生活的细枝末节中。毕竟，世界上不可能有观念完全一致的两个人，因为彼此有不同的成长经历，不同的性格气质。所以，“不同”和“不合”是两个概念。有时两个人在外人看来南辕北辙，却能融洽地相处；而有的人只是在一些无关痛痒的地方上不一致，却最终导致分道扬镳。产生不合，最重要的还是以下几个因素：

对自我的接纳度。每个人和其他人打交道时都会带上自身的投射（把对自己的看法投到他人身上）。一个能够很好接纳自身的人，会更容易和他人建立良好的关系；而一个和自己的关系处得不太好的人，在和别人相处中也容易出现问题。因为对自己不满意，这些人很难真的去欣赏他人，如果对方身上刚好有一些自己不喜欢的言行，就会把全部注意力放在这个不和谐的地方，而忽略了双方关系中好的方面。这就容易得出“我们根本合不来”的结论。

同理心和包容心。如果一个人只会从自己的角度出发去理解问题，不能换位思考，那么对“不同”的包容度就会大大下降而导致“不合”。每个人都有自己的特征和性格，这些特质建立于个人成长过程中，并没有好坏之分。如果你能够看到对方行为之下的深层意图，和这样做的内在原因，就容易去理解和包容他人。

沟通方式。面对分歧，如何沟通和协商是最后结果的决定因素。很多时候，让两人觉得不合并分道扬镳的并不是差异本身，而是对差异的处理过程，如果沟通方式不当，两个人会越来越无力和受挫，慢慢地认定这是无法协调的矛盾，并总结为“三观不合”。▲