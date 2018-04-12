辨真伪看水平 教你五步找到自己的心理咨询师

现代人的生活和工作压力大，难免面临各种心理或情绪问题。随着人们对心理咨询的接受程度越来越高，寻找心理咨询师的人多了起来。但目前国内的心理咨询市场尚不成熟、规范，找到一个专业素质高、适合自己的心理咨询师并不容易。中国心理学会理事、北京大学心理系教授钱铭怡告诉《生命时报》记者，找咨询师时，以下几点要重点留意。

一要辨真伪。拥有专业的心理咨询师的资质是开展心理咨询工作的基础。钱铭怡介绍，我国现有的心理咨询资质主要是由国家人力资源与社会保障部颁发的证书，资格考试分为3个级别：心理咨询师三级、心理咨询师二级和心理咨询师一级，但一级心理咨询师从未正式开放过考试。通过考试获得心理咨询师证书的人目前已经有上百万之多，其中良莠不齐。2017年9月12日人力资源和社会保障部发文《关于公布国家职业资格目录的通知》，已经不再包括心理咨询师职业资格考试。目前可以参考的资质还有在中国心理学会下的临床心理学注册工作委员会注册登记的人员，是获得专业学会对其专业能力认可的咨询师，分为助理心理师、心理师和督导师。如果有些人挂着一些协会会员的头衔，但在“中国社会组织网”上找不到相关协会的介绍，最好慎重选择这类咨询师。

二要看水平。良好的培训是实施专业心理咨询工作的必要准备。虽然很多人都对心理咨询感兴趣，参加了心理咨询师资格考试，但大多数并非科班出身，知识和技能都较为欠缺。所以，只有经过正规、大量、长期培训的咨询师才有更好的资质。在钱铭怡看来，心理咨询师如果是正规高校的临床或咨询心理学专业毕业，或者接受过连续2~3年系统的专业培训（例如中德班、中挪班、中美班等），并在有经验的督导指导下独立开展心理咨询，其所具备的专业理论知识和专业技能应该是比较可靠的。

三要看专业特长。目前做心理咨询的机构和个人工作室不少，一些高校或医疗机构也设有心理咨询中心或心理门诊，但其做咨询的方向有所差异。钱铭怡解释，高校中的心理咨询中心主要接待校内学生，针对学业、情感、人际等问题给予咨询帮助；医院内的心理门诊主要针对达到诊断的较严重的心理疾病，这些障碍可能同时需要接受药物治疗；社会上的心理咨询机构水平良莠不齐，接待的人群较广，但可靠性需要寻求帮助者自己辨识清楚，可实地观察某个机构是否有正规的接待室、预约程序，是否和寻求帮助者签署知情同意书，是否有对咨询设置的要求等。

四要结合自身需要。心理咨询师擅长的领域有所不同，找到对自己的心理问题有针对性研究的咨询师，往往能事半功倍。钱铭怡介绍，心理咨询师通常会在个人简介中写出自己工作的流派、擅长领域，例如“人本主义治疗”“精神分析”“认知行为治疗”，擅长“家庭治疗”“儿童治疗”等，我们可以根据自己的困惑和兴趣进行选择。但要注意，有些咨询师宣传的疗法并不正规，甚至使用根本不存在的某种疗法，建议寻求帮助者利用互联网查询时要对网络信息的专业性进行确认，切勿盲目相信。

五看收费标准。因为目前专业领域尚无规范化的管理，心理咨询师大多根据经验确定收费标准。经验丰富的咨询师往往收费高，但收费高并不能保证是好的咨询师。咨询者需理性判断。▲（记者 张珺珺）