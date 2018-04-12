连续玩手机,眼皮跳不停 医生:如持续跳动,需到眼科或神经科就诊

老话说:“左眼跳财，右眼跳灾”，事实上，眼皮跳与吉凶无关。厦门市中医院眼科专家提醒市民，如果眼皮持续跳动，还可能是某些疾病的症状，由单侧眼角开始至整个面部不定期的抽动叫作“面肌痉挛症”，非常顽固，需要到眼科或神经科就诊。

今年27岁的小梅刚结婚不久，她把工作辞了在家调整身体准备要孩子。小梅在家无聊，下载了不少手机游戏打发时间。上周开始，小梅发现自己眼皮总是跳个不停，连续三五天，症状也没有好转。

小梅到厦门市中医院眼科就诊。检查后，医生诊断小梅是因为玩游戏过度导致眼肌痉挛。原来，小梅每天花在手机游戏上高达六七个小时，仅一种“连连看”的游戏，就能连续玩上两三个小时。眼科医生开出人工泪液缓解眼睛干涩疲劳，并叮嘱她回家后多休息。

中医院眼科主任林媛介绍，眼皮跳在医学上称为眼睑痉挛，眼皮跳并不是皮肤在跳，而是眼轮匝肌、眼睑举肌在神经的支配下反复收缩，带动表面皮肤随之而动，有时只局限于上眼皮或下眼皮，有时会上下眼皮同时抽动。因此，眼皮跳不是财运祸患将至的先兆，而是面神经的不正常活动引起。眼皮跳是面肌痉挛早期的一个重要症状，但又最容易被大家忽略。因为面肌痉挛而导致的眼皮长时间跳动，会使眼睛周围的肌肉处在紧张状态，严重的会造成眼睛周围的肌肉萎缩。

林媛说，临床上接诊到面肌痉挛的多是一些年轻人，且绝大多数都是“电脑族”，因为休息、睡眠不足导致。大家平时如果出现眼皮跳，只要时间不是持续很久也不必过分担心。大多数出现眼皮跳的人只需适当休息，配合局部热敷和按摩，症状在短期内就能缓解。不过，也有因屈光不正出现的眼皮跳，这类人群则需要进行视力矫正。但如果出现长时间、大幅度的眼皮跳，就应该要引起警惕了。“如果眼皮跳的次数逐渐增加，抽动的范围扩大，甚至牵动到嘴角，则有可能是面神经、三叉神经出了问题。”林媛提醒。

另外，传统中医认为，眼皮跳是由久病过劳损伤心脾所致，又或是肝脾血虚，日久生风造成的。若是心脾两虚引起的，并兼有失眠健忘、心烦心悸、食少体倦等症，可以“归脾汤”加减药味治之；若是因血虚生风引起的，并常跳动不止，且与眉、额、面、口角相引而不能自控，则以“当归活血饮”加减药味治之。（记者 刘蓉 通讯员 李琪彬）